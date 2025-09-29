Συνέδριο για τις γερμανικές αποζημιώσεις στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων- Ομιλητής ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Λιγκιάδες 1943 - Ο Πόλεμος, η Κατοχή και η Αντίσταση στα Γιάννενα και την Ήπειρο» διοργανώνουν από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου η Τοπική Κοινότητα Λιγκιάδων Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών), η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδας.

Στο Συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Λιγκιάδων στις 3 Οκτωβρίου 1943 ομιλητής θα είναι, στην ενότητα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η ενότητα έχει θέμα: «Η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και οφειλών προς την Ελλάδα και τα μαρτυρικά χωριά», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Φιλήμονα Καραμήτσο.

Θα συμμετέχουν με παρεμβάσεις τους: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, η νομική εκπρόσωπος της Κοινότητας Λιγκιάδων για τις γερμανικές αποζημιώσεις Ζωή Κωνσταντοπούλου, η δικηγόρος και διαχειρίστρια του Αρχείου «Ιωάννη Ε. Σταμούλη» Χριστίνα Σταμούλη, ο πρώην Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Διστόμου Γιάννης Σταθάς, ο Δήμαρχος Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Δήμαρχος Παραμυθιάς Αθανάσιος Ντάνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Γεράνης Μιχαήλ, ο Δήμαρχος Δοξάτου Δράμας Γιώργος Βογιατζής, ο Πρόεδρος της μαρτυρικής Κοινότητας Λιγκιάδων

Κώστας Φούκας, η Πρόεδρος της μαρτυρικής Κοινότητας Κλεισούρας Καστοριάς Κωνσταντίνα Χήτα και ο Πρόεδρος της μαρτυρικής Κοινότητας Δροσοπηγής Φλώρινας Μιχάλης Μάρος.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί και ειδική συνεδρίαση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, υπό την προεδρία του κ. Παπαδόπουλου, για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με την επίσημη τελετή μνήμης και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Λιγκιάδων.