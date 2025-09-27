Πού θα δείτε τον τελικό Προμηθέας - Ολυμπιακός, Super League και Premier League

Γεμάτο δράση το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας, με αγώνες στη Super League, το Super Cup και την Premier League.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

08:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ίθαν Κουίν – Χόλγκερ Ρούνε Τόκιο τένις

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Ζίζου Μπεργκς Τόκιο τένις

12:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

14:00 Novasports Extra 3 Ryder Cup γκολφ

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Παναργειακός Super League 2

14:00 ΕΡΤ2 Οδυσσέας Γλυφάδας – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο

14:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ

14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Λεβάντε La Liga

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αρτούρ Καζό – Γιακούµπ Μενσίκ Πεκίνο τένις

16:00 ΕΡΤ2 Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ Handball Premier

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κρεμονέζε Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Μπρέντα Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Βαλένθια ACB Supercopa

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τρεντίνο – Μπρέσια Lega Basket Supercoppa

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Αταλάντα Serie A

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ

19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ Premier League

19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Αλαβές La Liga

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μάδεργουελ – Αμπερντίν Scottish Premiership

20:00 ΕΡΤ2 Super Cup Προμηθέας - Ολυμπιακός Τελικός μπάσκετ

20:30 Novasports Prime Άρης – Πανσερραϊκός Super League

21:00 Novasports 2HD Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φατέχ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Φορτούνα Ντίσελντορφ

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Supercoppa

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπιλμπάο La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Supercopa Endesa

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal