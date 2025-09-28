12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία: Αφιερωμένο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα

Αρχίζει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία , αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Όλα έτοιμα για το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, θα λάβουν χώρα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί που 2.800 χρόνια πριν, γεννήθηκαν οι Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το φετινό Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εξαίρετου και πολυτάλαντου συναδέλφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος «έφυγε» από κοντά μας πριν λίγες μέρες.

Εισηγητές στο Διεθνές Συνέδριο, του οποίου το πρόγραμμα είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, θα είναι και φέτος πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του αθλητισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη ομοσπονδιών, αθλητές και βέβαια αθλητικοί συντάκτες.

Μεταξύ των θεμάτων του Συνεδρίου:

Τεχνητή νοημοσύνη

Αθλητικός Τουρισμός

Αθλητικές υποδομές στην Ελλάδα

Η Χρήση της ελληνικής γλώσσας στο Δημοσιογραφικό Πεδίο

Ο Αθλητισμός στην Παλαιστίνη

Οι σχέσεις Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκη και Μανόλη Αναγνωστάκη με

τον αθλητισμό

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Eurobasket

To συνέδριο θα μεταδοθεί μέσω live streaming

Το 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων κα Αθλητισμού . Την προσπάθεια αυτή του ΠΣΑΤ στηρίζουν: οι Μεγάλοι χορηγοί του «Stoiximan» και «Volton». καθώς και η εταιρεία «Λουξ».

Χορηγοί επικοινωνίας είναι το «ΑΠΕ-ΜΠΕ», το «Πρακτορείο FM 104.9» και η «netway».