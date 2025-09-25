Patrathlon 2025, η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού- ΦΩΤΟ

Το δεύτερο στη σειρά Patrathlon 2025 έρχεται στους χώρους της Πλαζ και είναι έτοιμο να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους τη χαρά του αθλητισμού.

Μοναδικός του στόχος, στην η εκδοχή του, είναι να γίνει θεσμός στα αθλητικά γεγονότα της Πάτρας.

Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση για την Ελλάδα η οποία αποτελείται από ένα σύνολο αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και παιδαγωγικών δράσεων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλο το εύρος της κοινωνίας της Πάτρας και των γύρω περιοχών.

Το Patrathlon είναι μια μοναδική εκδήλωση που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά, νέους και οικογένειες να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν περισσότερα από 40 αθλήματα και δράσεις, να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και να έρθουν πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού: την υγεία, την ομαδικότητα, τον σεβασμό και τη συνεργασία.

Η διοργάνωση του Patrathlon 2025 πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Πιο αναλυτικά: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη Γιορτή του Αθλητισμού στην Πάτρα που υπόσχεται συναρπαστικές στιγμές και ατελείωτο παιχνίδι!

Πρόκειται για την δεύτερη διοργάνωση «Patrathlon», η οποία θα διεξαχθεί στους χώρους της Πλαζ Πατρών το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά ατομικά και μαζικά αθλήματα και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αγώνες και πολιτιστικές δράσεις.

Το «Patrathlon 2024» διοργανώνεται από τον ΕΣΠΦΑΑΠατρών - Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου Πατρέων και τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Πλαζ, 15 αθλητικές Ομοσπονδίες θα παρουσιάσουν περισσότερα από 30 αθλήματα που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, ενώ σε όλη τη διάρκεια του διημέρου έχουν προγραμματιστεί δεκάδες παράλληλες πολιτιστικές δράσεις.

Σκοπός του Επιστημονικού Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πατρών είναι η διοργάνωση να καταστεί σε θεσμό για την ευρύτερη περιοχή προάγοντας τις θεμελιώδεις αρχές του αθλητισμού και προσελκύοντας το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος και συνείδησης και συνεργατικότητας.

27–28 Σεπτεμβρίου 2025

Πλαζ Πάτρας

Πρωί: 10:00 – 13:00

Απόγευμα: 17:00 – 20:00