H Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Αθηνά Μιχαηλίδου, αναγορεύοντάς την σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», με την παρουσία μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπροσώπων της Εκκλησίας και σημαντικών προσώπων από την Ελλάδα και την Κύπρο.



Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, στο χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημαντική πορεία της Υπουργού, αναφέροντας ότι «συνέδεσε την εκπαιδευτική πράξη με την πολιτική ευθύνη». Επιπλέον, τόνισε τη στενή συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, εκ μέρους της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας Καθηγητής Παύλος Κόντος, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Καθηγητής Γεώργιος Νικολάου, οι οποίοι χαρακτήρισαν την αναγόρευση ως σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου.



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσίαση του έργου της κας Μιχαηλίδου από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας κ. Άγγελο Καβασακάλη, ο οποίος ανέδειξε τη συμβολή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική, με έμφαση στην προσφορά της για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Στην ομιλία της, η κα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η τιμητική διάκριση αφορά όχι μόνο το πρόσωπό της, αλλά και την Κύπρο, επισημαίνοντας πως η παιδεία είναι το «οξυγόνο του έθνους» και το θεμέλιο της δημοκρατίας. Μίλησε επίσης για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Κύπρο, όπως η μετάβαση στο σχολείο των δεξιοτήτων και η ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Κλείνοντας, ανέφερε το όραμά της για ένα σχολείο που ενδυναμώνει τα παιδιά και τα προετοιμάζει να αντιμετωπίσουν τον κόσμο με αυτοπεποίθηση.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων:



-Οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών: κ.κ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, Ιωάννης Βενέτης, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Ελένη Αλμπάνη, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, μέλη της Συγκλήτου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, διοικητικά στελέχη του Ιδρύματος και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

-Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κκ Χρυσόστομος

-Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κκ Ησαΐας

-Ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, Λουκάς Ξενοφώντος

-Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, Ευάγγελος Πολυβίου

-Κ.κ. Χριστίνα Νικολάου και Γιάννης Οικονομίδης, Λειτουργοί Γραφείου της Υπουργού



Η τελετή αποτέλεσε έναν ισχυρό συμβολισμό ενότητας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού.