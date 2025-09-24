Πάτρα: "Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χήρα" στο θέατρο Πάνθεον

Μετά τα συνεχόμενα sold out της Αθήνας, η θεατρική παράσταση “Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα” του David Tristram που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τώρα θα παιχθεί και στη Πάτρα, στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη, για 2 μόνο παραστάσεις στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2025 στις 21.15.

Στην παράσταση παίζουν η Βαλέρια Κοτρούπη, ο Μάριος Αθανασίου και ο Σπύρος Πούλης.

Η κωμική παράσταση “ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα ” του βρετανού συγγραφέα David Tristram παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου. Ένας φόνος ,δεκαέξι ύποπτοι! Με χιούμορ και κωμικές ανατροπές, η παράσταση μας εισάγει σε έναν κόσμο μυστηρίου, όπου ο επιθεωρητής Ντρέικ και ο αρχιφύλακας Πλόντ προσπαθούν να διαλευκάνουν ένα περίπλοκο έγκλημα. Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει τον σατιρικό χαρακτήρα του Tristram, μεταφέροντας το κοινό σε μια θεότρελη ατμόσφαιρα μυστηρίου που προσφέρουν γέλιο και ψυχαγωγία.

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει το κλασικό ύφος των αστυνομικών ιστοριών με την κωμική αίσθηση του Tristram, δημιουργώντας μια παράσταση που θα ενθουσιάσει το κοινό όλων των ηλικιών. Μη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την πρώτη Ελληνική εκδοχή του έργου “Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα ” και να ζήσετε από κοντά τις περιπέτειες του ιδιόρρυθμου επιθεωρητή Ντρέικ, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.