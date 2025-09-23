Η παράσταση «Ο γαμβρός μας» έκλεισε την ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας

Την περασμένη Παρασκευή 19-9-2025 στο Θεατράκι στην Κρήνη
Με την κωμωδία των Ν. Λάσκαρη και Μ. Γιαννουκάκη σε σκηνοθεσία του συμπολίτη ηθοποιού Χρήστου Μπαϊρακτάρη «Ο γαμβρός μας», ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο θέατρο της Κρήνης, η φετινή ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ.
Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου των Εν Πάτραις Κεφαλλήνων «Το Θεατροσκόπιο» παρουσίασε μία ξεκαρδιστική κωμωδία σε τρεις πράξεις, στην οποία κυριάρχησαν οι εύστοχοι διάλογοι και το σπινθηροβόλο πνεύμα, μέσα από το οποίο ήρθε στο προσκήνιο η εποχή της παλιάς Αθήνας του 20ου αιώνα. Κεντρικό πρόσωπο της παράστασης, η Ευλαλία Κλωναρά, γυναίκα του εμπόρου Κυριάκου η οποία αναζητούσε απεγνωσμένα έναν πλούσιο γαμπρό για την κόρη τους.
Στο πλευρό της και η... διάσημη προξενήτρα κυρά Λοξή, που φέρνει στο σπίτι έναν γοητευτικό και εύπορο Δανό – που μιλάει άψογα ελληνικά, ο οποίος έκρυβε ένα παρελθόν που κανείς δεν φανταζόταν.
Συντελεστές: Σκηνοθεσία & Επιλογή μουσικής: Χρήστος Μπαϊρακτάρης, Κοστούμια: ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΩΝ & ο Θίασος, Ενδυματολογικές συμβουλές: Θεοδώρα Τσούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάχη Αντωνοπούλου, Φροντιστήριο: Η Ομάδα
Στην διασκεδαστική παράσταση έπαιξαν οι: Κυριάκος Κλωναράς – Γιάννης Κολέσης, Ευλαλία Κλωναρά – Διονυσία Καραμπουρνιώτη, Ανρί Στίγκιξον – Κώστας Καζαμαριώτης, Λάμπρος Βαρδουκλής – Δημήτρης Γεωργαντόπουλος, Κυρά Λοξή – Μάχη Αντωνοπούλου, Παντελής (υπηρέτης) – Γιώργος Κλαουδάτος, Μπέττυ Κλωναρά – Αθηνά Καλιακούδα
Μιχάλης Πρωτονοτάριος – Ανδρέας Μαζαράκης, Ευφροσύνη Μακρίδη – Ζωή Παρασκευοπούλου, Χρήστος Μακρίδης – Σπύρος Πράρας, Φωκίων Βερδελόπουλος – Αντώνης Δημόπουλος, Φλώρα (υπηρέτρια) – Κρυσταλία Κιτσάκη, Ρίτα Μακρίδη – Μαρία Αδαμοπούλου.
Την εκδήλωση προλόγισε το μέλος της επιτροπής στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας Κώστας Τσουραμάνης.
*Την Δευτέρα 22-9 στις 21.00 ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Κρήνη, στο θεατράκι η τελετή λήξης της όλης διοργάνωσης.
