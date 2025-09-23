Πάτρα: Οι στίχοι διέσχισαν θάλασσες κι ορίζοντες σ’ ένα ποιητικό ταξίδι χωρίς σύνορα

Ημερίδα αφιερωμένη στη σύγχρονη ποίηση, φέρνοντας σε επαφή ποιητές, ερευνητές, φιλόλογους και το κοινό σε μία γόνιμη συζήτηση για τους νέους δημιουργικούς τρόπους έκφρασης στον ψηφιακό κόσμο κι όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας.

Το θέμα της ημερίδας που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν «Η Ποίηση Σήμερα: Αρχείο, Διδακτική, Ψηφιακή Τεχνολογία». Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Ι. Μπούρας, ενώ καλωσόρισμα απηύθυνε ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Συγγραφέας, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής στο πάνελ.

Στην Ημερίδα μίλησαν οι, Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά Τεκμήρια - Τύπος [Εαττ]. Διαδρομή & Προοπτικές», Ελένη Παπαργυρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, «Ποίηση Και Κοινωνικά Δίκτυα», Δέσποινα Παπαστάθη, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Ποίηση Και Ειδησεογραφία» και Λιάνα Σακελλίου, Καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας, «Ποίηση Και Διδακτική».

Στόχος της ημερίδας μέσω της οποίας αναδείχτηκε πως η ποίηση δεν είναι μόνο λόγος, αλλά ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, στις εμπειρίες και στις φωνές της κοινωνίας, ήταν να φωτίσει τον ρόλο της στο σήμερα και να εξερευνήσει νέους δρόμους δημιουργίας κι έκφρασης. Δρόμους που ανοίγουν προοπτικές στον κόσμο της τέχνης και τη σκέψης.

Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίστηκε το βράδυ, στη Βίλλα Κόλλα, όπου σε συνεργασία με το φεστιβάλ ‘Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée’, παρουσιάστηκε με μοναδικό τρόπο μια συνάντηση που ανέδειξε τους κοινούς ορίζοντες δύο κόσμων, εκεί όπου οι φάροι πέρα από τις θάλασσες φωτίζουν τον διάλογο και το ανήκειν μέσα από την ποίηση. Από το Αλγέρι στην Τύνιδα, στη Λευκωσία, στην Πάτρα, στο Μιντούρνο, στη Σέτ, στη Βαλένθια, στο Μπουένος Άιρες και στην Κάλι, ποιητές της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής συναντήθηκαν στην Πάτρα μέσα από ένα ποιητικό ταξίδι που διάσχισε θάλασσες και ορίζοντες χωρίς προορισμό και σύνορα.

Συμμετείχαν οι ποιητές: Hafid Gafaiti, Marianne Catzaras, Antoine Simon, Viviane Ciampi, Laurent Grison, Ρήσος Χαρίση, Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Rossella Paolicchi, Giuseppe Napolitano, Silvia Nieva Ramos, Sergio Garau, Marisa Martínez Pérsico, Juan Vicente Piqueras, Antonio Diez, William Ospina.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα του Νίκου Πλατύραχου.