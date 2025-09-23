Πάτρα: Οι στίχοι διέσχισαν θάλασσες κι ορίζοντες σ’ ένα ποιητικό ταξίδι χωρίς σύνορα

Με Ημερίδα αφιερωμένη στη σύγχρονη ποίηση, εκδήλωση στη Βίλλα Κόλλα & επίσκεψη στο Οινοκάστρο της Αχάια Κλάους, ολοκληρώθηκε το 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας
Ημερίδα αφιερωμένη στη σύγχρονη ποίηση, φέρνοντας σε επαφή ποιητές, ερευνητές, φιλόλογους και το κοινό σε μία γόνιμη συζήτηση για τους νέους δημιουργικούς τρόπους έκφρασης στον ψηφιακό κόσμο κι όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας.
Το θέμα της ημερίδας που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν «Η Ποίηση Σήμερα: Αρχείο, Διδακτική, Ψηφιακή Τεχνολογία». Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Ι. Μπούρας, ενώ καλωσόρισμα απηύθυνε ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Συγγραφέας, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής στο πάνελ.
Στην Ημερίδα μίλησαν οι, Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά Τεκμήρια - Τύπος [Εαττ]. Διαδρομή & Προοπτικές», Ελένη Παπαργυρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, «Ποίηση Και Κοινωνικά Δίκτυα», Δέσποινα Παπαστάθη, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Ποίηση Και Ειδησεογραφία» και Λιάνα Σακελλίου, Καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας, «Ποίηση Και Διδακτική».
Στόχος της ημερίδας μέσω της οποίας αναδείχτηκε πως η ποίηση δεν είναι μόνο λόγος, αλλά ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, στις εμπειρίες και στις φωνές της κοινωνίας, ήταν να φωτίσει τον ρόλο της στο σήμερα και να εξερευνήσει νέους δρόμους δημιουργίας κι έκφρασης. Δρόμους που ανοίγουν προοπτικές στον κόσμο της τέχνης και τη σκέψης.
Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίστηκε το βράδυ, στη Βίλλα Κόλλα, όπου σε συνεργασία με το φεστιβάλ ‘Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée’, παρουσιάστηκε με μοναδικό τρόπο μια συνάντηση που ανέδειξε τους κοινούς ορίζοντες δύο κόσμων, εκεί όπου οι φάροι πέρα από τις θάλασσες φωτίζουν τον διάλογο και το ανήκειν μέσα από την ποίηση. Από το Αλγέρι στην Τύνιδα, στη Λευκωσία, στην Πάτρα, στο Μιντούρνο, στη Σέτ, στη Βαλένθια, στο Μπουένος Άιρες και στην Κάλι, ποιητές της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής συναντήθηκαν στην Πάτρα μέσα από ένα ποιητικό ταξίδι που διάσχισε θάλασσες και ορίζοντες χωρίς προορισμό και σύνορα.
Συμμετείχαν οι ποιητές: Hafid Gafaiti, Marianne Catzaras, Antoine Simon, Viviane Ciampi, Laurent Grison, Ρήσος Χαρίση, Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Rossella Paolicchi, Giuseppe Napolitano, Silvia Nieva Ramos, Sergio Garau, Marisa Martínez Pérsico, Juan Vicente Piqueras, Antonio Diez, William Ospina.
Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα του Νίκου Πλατύραχου.
Η αυλαία του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας έπεσε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο Οινοκάστρο της Αχάια Κλάους, όπου οι ποιητές συμμετείχαν στην εορταστική εκδήλωση «Ορίζοντες του Διονύσου». Σ’ έναν χώρο με έντονο πολιτιστικό και συμβολικό χαρακτήρα περιηγήθηκαν στα ιστορικά κελάρια του «κάστρου του κρασιού», εκεί όπου οι ψίθυροι του Διονύσου διηγούνται τις μνήμες, ενώσω το κρασί ωριμάζει σαν ποίημα.
*Να προσθέσουμε πως την Παρασκευή 19-9 στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας πραγματοποιήθηκε μία μυσταγωγική βραδιά αφιερωμένη σε τρεις «Φύλακες του Ορίζοντα», τρεις ποιητές που με τον λόγο τους κράτησαν άγρυπνη τη φλόγα του ελληνικού πολιτισμού των γραμμάτων, διασώζοντας μνήμες και οράματα.
Η ξεχωριστή εκδήλωση έγινε στον αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Σταδίου στην οδό Ηφαίστου της Πάτρας. Πρόκειται για τους Θανάση Θ. Νιάρχο, Κυριάκο Χαραλαμπίδη και τον αείμνηστο Ιωάννη (Γιάννη) Κορίδη, οι οποίοι τιμήθηκαν όχι μόνο για τις λύρες του βίου τους, αλλά και για το διαρκές φως που η ποίησή τους ρίχνει σε απίθανους ορίζοντες. Ο Θανάσης Θ. Νιάρχος, Ποιητής και κριτικός με οξεία ματιά και ηθική διαύγεια, μέσα από το έργο συνομιλεί με τις Ρωγμές και τις Αντιφάσεις του σύγχρονου βίου.
Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ο Μεγάλος Κύπριος Μάστορας, του οποίου η Ποίηση συνδυάζει Μύθο και Ιστορία με τις Πληγές της συλλογικής μνήμης, είναι αναγνωρισμένος ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές του Ελληνισμού. Ο αείμνηστος Ιωάννης (Γιάννης) Κορίδης, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, αφήνει μια λαμπρή κληρονομιά ως Ποιητής, Εκδότης και Φύλακας της λογοτεχνικής παράδοσης — μια φωνή αφιερωμένη στη συνέχεια, τον διάλογο και τη διαφύλαξη του Ελληνικού πολιτισμού των
γραμμάτων.
Μέσα σε κλίμα απεριόριστο σεβασμού και αναγνώρισης απονεμήθηκε και στους τρεις το βραβείο ‘Ελαίας Κότινος’, σύμβολο τιμής και αντοχής, που σηματοδοτεί τη διαρκή δύναμη της γλώσσας, της φαντασίας και του ανθρώπινου πνεύματος. Την εκδήλωση πλαισίωσε με μοναδικό τρόπο το Ορχηστρικό Σχήμα «MUZICANTO» της «Πολυφωνικής» (Διεύθυνση: Γιώργος Παπαγεωργίου), ενώ τιμητική ήταν η παρουσία, του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Χαράλαμπου Μπονάνου, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα, του πρώην Δημάρχου Πατρέων, Ανδρέα Καράβολα και πλήθους κόσμου.
*Οι φωτογραφίες είναι της Σίσσυς Μόρφη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr