Η ποίηση «πλημμύρισε» την Πάτρα - Γιορτή δημιουργίας και έμπνευσης το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης

Λέξεις, ρυθμοί, φωνές και συναισθήματα έχουν γεμίσει την Πάτρα, όπου η ποίηση «ξεπηδά» από τις σελίδες, βγαίνει στο φως και γίνεται ψίθυρος, τραγούδι, κραυγή, στο πλαίσιο του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας που φιλοξενείται από την Τετάρτη στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Οι εκδηλώσεις της Πέμπτης… σκόρπισαν τους στίχους σ’ όλη την Πάτρα, ενώ οι ποιητές επισκέφθηκαν σχολικές μονάδες σε Πάτρα, Αίγιο και Ναύπακτο, σε μία μοναδική αλληλεπίδραση με τους μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δύναμη των λέξεων και πως η δημιουργία μπορεί να γίνει έκφραση και διάλογος. Με τίτλο «Εμπνέοντας νέους Ορίζοντες από τις Αίθουσες της Ποίησης στις Τάξεις του Λυκείου», μαθητές και μαθήτριες συνάντησαν ξένους και Έλληνες ποιητές, ακολουθώντας το νήμα που μας ενώνει, η φωνή που μας θυμίζει ότι ο κόσμος αλλάζει κάθε φορά που τον ονειρευόμαστε ξανά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν την Πέμπτη 18-9, «Οι Ορίζοντες σε διάλογο» στην Τριών Ναυάρχων. Μία συνάντηση ποιητών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και το Γιβραλτάρ. Το πρόγραμμα συνδύασε τη λυρική ένταση με performative ενέργεια, αναδεικνύοντας τις αντιθέσεις ανάμεσα στη μεσογειακή λυρική παράδοση, τις βαλκανικές και καυκάσιες υφές και τη βορειοευρωπαϊκή ποιητική. Τοποθετημένη νωρίς μέσα στην ημέρα, η εκδήλωση προσέδωσε έναν ανοιχτό, πολυφωνικό τόνο για τους ευρύτερους διαλόγους του φεστιβάλ.

Αμέσως μετά, οι ποιητές συγκεντρώθηκαν στην Avli στον πεζόδρομο της Παντανάσσης, σε μία διαυγή, λυρική ώρα, όπου το κοινό παρακολούθησε με ενθουσιασμό ελληνικές φωνές σε ζωντανό διάλογο με Ρουμάνους προσκεκλημένους, με Ιταλική λεπτότητα και μια δροσερή βόρεια πνοή από τη Νορβηγία. Μια ισόρροπη μεσημεριανή ανάγνωση που άνοιξε την πόλη σε μια μετρημένη πολυφωνία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, στις πέτρινες σκάλες της Γεροκωστοπούλου, η Τσεχική αιχμή συνάντησε τη Σλοβενική ισορροπία, η Σκανδιναβική διαύγεια τον Βαλκανικό λυρισμό — με Ελληνικό κορμό και μια φωτεινή Λατινοαμερικανική πινελιά. Η ανάγνωση κινήθηκε όπως οι ίδιες οι σκάλες: σύντομες αναβάσεις, ξαφνικά πλατύσκαλα, ένα άνοιγμα θέας σε κάθε στροφή. Μια απογευματινή ώρα καθαρών, σύγχρονων φωνών, φτιαγμένη για ένα κοινό σε κίνηση.

Ακολούθησε ανάγνωση στην «καρδιά» της πόλης, Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, όπου ποιητές από την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Νορβηγία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Βόρεια Μακεδονία συνέθεσαν μια εφήμερη σύναξη φωνών.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στον υπέροχο ελαιώνα του «Προμηθέα», όπου οι στίχοι ένωσαν τους κόσμους. Με τις απαγγελίες τους οι ποιητές ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το φετινό πνεύμα του Φεστιβάλ: ορίζοντες που καθοδηγούν, γέφυρες που συνδέουν και φάροι που φωτίζουν απίθανες διαβάσεις.

Aκολούθησε δείπνο και η βραδιά έκλεισε με μία καινοτόμο δράση το Poetry Slam / Ανοιχτό Μικρόφωνο, στο Μπαρ Μόνο που διήρκησε έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Εξ άλλου, στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων, οι Γάλλοι ποιητές και ποιήτριες επισκέφθηκαν το Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών, καθώς όπως είναι γνωστό στο φετινό Φεστιβάλ τιμώμενη χώρα είναι η Γαλλία.