Πάτρα: Έρχεται το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης

Το 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας (ΔΦΠΠ) πραγματοποιείται στις 15-21 Σεπτεμβρίου 2025 με ένα διευρυμένο, εξωστρεφές πρόγραμμα με επίκεντρο την Πάτρα.

Φέτος τιμώμενη χώρα είναι η Γαλλία.

Διοργανώνεται από το Γραφείο Ποιήσεως Ελλάδας και το Culturebook.gr, σε συνεργασία με τα Διεθνή Βραβεία Ποίησης «Jean Moréas», και παραμένει μη κερδοσκοπικό με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ευθυγραμμίζοντας τη φιλοδοξία του πολιτισμού με την προσβασιμότητα του δημόσιου χώρου.

Το φετινό θέμα, «Φωνές Πέρα από τον Ορίζοντα», αντιμετωπίζει την ποίηση ως γλώσσα σύνδεσης σε ασταθείς καιρούς. Το θέμα απευθύνεται σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια — όπου η ποίηση προσφέρει αναστοχασμό, αλληλεγγύη και έναν κοινό δημόσιο χώρο. Πλαισιώνεται από τη φωνή του Μανόλη Αναγνωστάκη —«Αγάπησα… τους μακρινούς φάρους, τα φώτα ενός απίθανου ορίζοντα»—, καθώς η Ελλάδα τιμά 100 χρόνια από τη γέννησή του και 20 χρόνια από τον θάνατό του. Οι κατευθυντήριες αξίες του ΔΦΠΠ —ισότητα, ποικιλομορφία και συμπερίληψη, βιωσιμότητα και πολιτιστική αναγέννηση των πόλεων— παραμένουν στον πυρήνα του προγράμματος και των συνεργασιών.

To 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας δίνει έμφαση σε υπαίθριες αναγνώσεις σε κεντρικά σημεία της Πάτρας (π.χ. πεζόδρομοι Αγίου Νικολάου, Μαιζώνος, Γεροκωστοπούλου, Παντανάσσης, Τριών Ναυάρχων), σε ισχυρή τρίγλωσση επιμέλεια (γλώσσα του/της ποιητή/ποιήτριας – Ελληνικά – Αγγλικά) και σε σχολική διασύνδεση που επεκτείνει τις επιτυχημένες δράσεις των τελευταίων ετών επισκεπτόμενο φέτος 31 Λύκεια της περιοχής. Οι εκδηλώσεις συγκεντρώνονται στην Πάτρα, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας μέσω των σχολικών δράσεων, ώστε οι φιλοξενούμενοι ποιητές, οι μαθητές/τριες και το κοινό να βιώσουν τόσο τη ζώσα πόλη, όσο και τον ιστορικό της περίγυρο. Παράλληλα με τις αναγνώσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποίηση με μουσική και θέατρο, συνομιλίες με τις εικαστικές τέχνες, δημόσιες συζητήσεις και συναντήσεις με τους/τις ποιητές/ποιήτριες, ώστε ο διάλογος καλλιτεχνών και κοινού να παραμένει άμεσος και αμφίδρομος. Θα ακολουθήσει δίγλωσση ανθολογία των συμμετεχόντων/ουσών ποιητών/ποιητριών.

Σε θεσμικό επίπεδο, το 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας συνεργάζεται με πρεσβείες, πανεπιστήμια, δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα και τον διεθνή του ορίζοντα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών θωρακίζει την κοινή δράση σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Το 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας έχει επίσης αναπτύξει δομημένους δεσμούς με ευρωπαϊκούς εταίρους, μεταξύ των οποίων: Sète (Γαλλία), Sofia Metaphors (Βουλγαρία), Maribor Bookfest (Σλοβενία), τα Φεστιβάλ Ποίησης Ana Blandiana / Iași / Brașov / Bucharest / Constanța (Κωνστάντσα) / Ploiești [Ρουμανία], το Skopje Poetry Festival (Βόρεια Μακεδονία), το Protimluv Fest (Τσεχία), το Gibraltar Literature Festival, και το Φεστιβάλ ΛΕΑ Αθήνας / LEA Athens. Οι συνεργασίες αυτές υποστηρίζουν επιμέλεια προσκεκλημένων, αμοιβαίες συμμετοχές και κοινό διάλογο για τη φεστιβαλική πρακτική, τη μετάφραση και την ανάπτυξη κοινού.



Tο 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας φιλοξενεί 83 ποιήτριες και ποιητές από 23 χώρες του κόσμου. Εναρμονίζεται πλήρως με τις υψηλές προδιαγραφές των Παγκόσμιων Φεστιβάλ Ποίησης και φιλοδοξεί να τονίσει τον πλουραλισμό της παγκόσμιας ποίησης, την αλληλοσυμπλήρωση των ποιητικών φωνών-ταυτοτήτων και την εξελικτικότητα του ποιητικού λόγου.



Ο κατάλογος με τις ποιήτριες και τους ποιητές που συμμετέχουν στο 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας είναι:

Hafid Gafaiti (Χαφίντ Γκαφαϊτί) — Algeria/France (Αλγερία/Γαλλία), Marisa Martínez Pérsico (Μαρίσα Μαρτίνεθ Πέρσικο) — Argentina (Αργεντινή), Elshad Arshadoglu/Elshad Aliyev (Ελσάντ Αρσαντόγλου/Ελσάντ Αλίγιεφ) — Azerbaijan (Αζερμπαϊτζάν), Ramil Ahmad/Ramil Ahmadov (Ραμίλ Άχμαντ/Ραμίλ Άχμαντοφ) — Azerbaijan (Αζερμπαϊτζάν), Aksinia Mihaylova (Αξίνια Μιχαΐλοβα) — Bulgaria (Βουλγαρία), Anastasiya Stoeva (Αναστασία Στόεβα) — Bulgaria (Βουλγαρία), Evgeniya Dineva (Ευγενία Ντίνεβα) — Bulgaria (Βουλγαρία), Ivan Hristov (Ιβάν Χρίστοφ) — Bulgaria (Βουλγαρία), Kaloyan Hristov (Καλογιάν Χρίστοφ) — Bulgaria (Βουλγαρία), Maria Kalinova (Μαρία Καλινόβα) — Bulgaria (Βουλγαρία), Petar Tchouhov (Πέταρ Τσούχοφ) — Bulgaria (Βουλγαρία), Rumen Barosov (Ρούμεν Μπαρόσοβ) — Bulgaria (Βουλγαρία), William Ospina (Γουίλιαμ Οσπίνα) — Colombia (Κολομβία), Kyriakos Charalambides (Κυριάκος Χαραλαμπίδης) — Cyprus (Κύπρος), Jan Sojka (Γιάν Σόικα) — Czech Republic (Τσεχία), Jana Orlová (Γιάνα Ορλοβά) — Czech Republic (Τσεχία), Marek Pražák (Μάρεκ Πραζάκ) — Czech Republic (Τσεχία), Pavel Novotný (Πάβελ Νοβότνι) — Czech Republic (Τσεχία), Antoine Simon (Αντουάν Σιμόν) — France (Γαλλία), Laurent Grison (Λοράν Γκριζόν) — France (Γαλλία), Gabriel Moreno (Γκαμπριέλ Μορένο) — Gibraltar (Γιβραλτάρ), Jonathan Teuma (Τζόναθαν Τέουμα) — Gibraltar (Γιβραλτάρ), Akis Parodis (Άκης Παρώδης) — Greece (Ελλάδα), Antonis D. Skiathas (Αντώνης Δ. Σκιαθάς) — Greece (Ελλάδα), Christos Tzanakos (Χρήστος Τζανάκος) — Greece (Ελλάδα), Dimitris Mouzakis (Δημήτριος Μουζάκης) — Greece (Ελλάδα), Dimitris Vassilakis (Δημήτρης Βασσιλάκης) — Greece (Ελλάδα), Eleni Stefanopoulou (Ελένη Στεφανοπούλου) — Greece (Ελλάδα), Evangelia (Lilly) Kotsoni (Ευαγγελία [Λίλλυ] Κοτσώνη) — Greece (Ελλάδα), George Pissanis (Γιώργος Πισσάνης) — Greece (Ελλάδα), Georgios D. Anagnostou (Γεώργιος Δ. Αναγνώστου) — Greece (Ελλάδα), Giannis Patilis (Γιάννης Πατίλης) — Greece (Ελλάδα), Giorgos-Ikaros Babasakis (Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης) — Greece (Ελλάδα), Giorgos Dendias (Γιώργος Δένδιας) — Greece (Ελλάδα), Haris Melitas (Χάρης Μελιτάς) — Greece (Ελλάδα), Haris Psarras (Χάρης Ψαρράς) — Greece (Ελλάδα), Ioannis Kopsinis (Ιωάννης Κοψίνης) — Greece (Ελλάδα), Iosif Ventouras (Ιωσήφ Βεντούρας) — Greece (Ελλάδα), Iro Nikopoulou (Ηρώ Νικοπούλου) — Greece (Ελλάδα), Kostas Spartinos (Κώστας Σπαρτινός) — Greece (Ελλάδα), Krystalli Glyniadaki (Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη) — Greece (Ελλάδα), Lena Kallergi (Λένα Καλλέργη) — Greece (Ελλάδα), Liana Sakelliou (Λιάνα Σακελλίου) — Greece (Ελλάδα), Maria Datsika (Μαρία Δάτσικα) — Greece (Ελλάδα), Maria Koursi (Μαρία Κούρση) — Greece (Ελλάδα), Marina Michail Christaki (Μαρίνα Μιχαήλ Χρηστάκη) — Greece (Ελλάδα), Myrsini Gkana (Μυρσίνη Γκανά) — Greece (Ελλάδα), Nikolaos Vlahakis (Νικόλαος Βλαχάκης) — Greece (Ελλάδα), Nikos Erinakis (Νήκος Ερηνάκης) — Greece (Ελλάδα), Nikos Skoutas (Νίκος Σκούτας) — Greece (Ελλάδα), Pinelopi Alivizatou (Πηνελόπη Αλιβιζάτου) — Greece (Ελλάδα), Rissos Harissis (Ρήσος Χαρίσης) — Greece (Ελλάδα), Sotirios Souliotis (Σωτήριος Σουλιώτης) — Greece (Ελλάδα), Tassos Pagiaslis (Τάσσος Παγιασλής) — Greece (Ελλάδα), Thanasis Th. Niarchos (Θανάσης Θ. Νιάρχος) — Greece (Ελλάδα), Zozi Zografidou (Ζώζη Ζωγραφίδου) — Greece (Ελλάδα), Catherine Brogan (Κάθριν Μπρόγκαν) — Ireland (Ιρλανδία), Giuseppe Napolitano (Τζουζέπε Ναπολιτάνο) — Italy (Ιταλία), Pierfranco Bruni (Πιερφράνκο Μπρουνί) — Italy (Ιταλία), Rossella Paolicchi (Ροσέλλα Παολίτσι) — Italy (Ιταλία), Sergio Garau (Σέρτζιο Γκαράου) — Italy (Ιταλία), Viviane Ciampi (Βιβιάν Κιάμπι) — Italy (Ιταλία), Maria Paula Erizanu (Μαρία Πάουλα Εριζάνου) — Moldova (Μολδαβία), Natalia Zagoreanu (Ναταλία Ζαγορεάνου) — Moldova (Μολδαβία), Vladimir Martinovski (Βλαντιμίρ Μαρτινόφσκι) — North Macedonia (Βόρεια Μακεδονία), Hildegunn Dale (Χίλντεγκουν Ντάλε) — Norway (Νορβηγία), Monica Aasprong (Μόνικα Άασπρονγκ) — Norway (Νορβηγία), Amelia Stănescu (Αμέλια Στανέσκου) — Romania (Ρουμανία), Călin-Flavius Dengel (Κάλιν-Φλάβιος Ντενγκέλ) — Romania (Ρουμανία), Florin Gheorghiu (Φλωρίν Γεωργίου) — Romania (Ρουμανία), Iulia Pană (Ιούλια Πάνα) — Romania (Ρουμανία), Laurenţiu-Ciprian Tudor (Λαουρεντιού-Τσιπριάν Τουντόρ) — Romania (Ρουμανία), Nicolae Baciut (Νικόλαε Μπατσιούτ) — Romania (Ρουμανία), Aljaž Koprivnikar (Αλιάζ Κοπρίβνικαρ) — Slovenia (Σλοβενία), Vesna Liponik (Βέσνα Λίπονικ) — Slovenia (Σλοβενία), Antonio Diez (Αντόνιο Ντιέθ) — Spain (Ισπανία), Juan Vicente Piqueras (Χουάν Βισέντε Πικέρας) — Spain (Ισπανία), Silvia Nieva Ramos (Σίλβια Νιέβα Ράμος) — Spain (Ισπανία), Ellen Deckwitz (Έλλεν Ντέκβιτς) — The Netherlands (Ολλανδία), Marianne Catzaras (Μαριάν Κατζάρας) — Tunisia (Τυνησία), Metin Cengiz (Μετίν Τζενγκίζ) — Turkey (Τουρκία), Robin Lamboll (Ρόμπιν Λάμπολ) — United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).



Το αναλυτικό πρόγραμμα του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας είναι:



Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

20:15–22:00 | Ανθολογία Ελληνικής Ποίησης

Τόπος: Αθήνα / 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου Πεδίον Άρεως, Κεντρική Σκηνή



Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:00–22:00 | Φάροι της Ελληνικής Ποίησης — Στίχοι που φωτίζουν απίθανους ορίζοντες.

Οι «Φάροι της Ελληνικής Ποίησης» εγκαινιάζουν το φεστιβάλ με φωνές από όλη την Ελλάδα, τιμώντας τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μανόλη Αναγνωστάκη. Εμπνευσμένη από τον στίχο του —«τα φώτα ενός απίθανου ορίζοντα»— η βραδιά αυτή τιμά τη διαρκή δύναμη της ελληνικής ποίησης να φωτίζει, να καθοδηγεί και να συνδέει.

Με τη συνοδεία της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών

Απονομή Βραβείου Χορηγού στον Γενικό Διευθυντή του ΟΛΠΑ

Τόπος: Πάτρα / Προαύλιος Χώρος Αίθουσας Κάνιστρα, Νέο Λιμάνι Πατρών ΟΛΠΑ



Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

09:00–12:30 | Επισκέψεις σε Λύκεια της Δυτικής Ελλάδος — Εμπνέοντας νέους ορίζοντες από τις αίθουσες της ποίησης στις τάξεις του Λυκείου σε τρεις πόλεις: Πάτρα, Αίγιο, Ναύπακτος.

Οι Ποιητές του 8ου ΔΦΠΠ θα επισκεφθούν σχολεία στην Πάτρα, το Αίγιο και τη Ναύπακτο σε μικρές ομάδες, μοιραζόμενοι το έργο τους και συμμετέχοντας σε διάλογο και δραστηριότητες γραφής με τους μαθητές. Οι επισκέψεις αυτές δεν είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό, αλλά αποτελούν ουσιώδες μέρος της εκπαιδευτικής δράσης του Φεστιβάλ, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση στις νεότερες γενιές.

11:00–12:00 | Ορίζοντες σε Διάλογο — Δεκαπέντε ποιητές, έξι χώρες, ένα πρωινό κοινών φωνών.

Η συνάντηση συγκεντρώνει ποιητές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και το Γιβραλτάρ. Το πρόγραμμα συνδυάζει λυρική ένταση με performative ενέργεια, αναδεικνύοντας τις αντιθέσεις ανάμεσα στη μεσογειακή λυρική παράδοση, τις βαλκανικές και καυκάσιες υφές και τη βορειοευρωπαϊκή ποιητική.

Τόπος: Πάτρα / Πλατεία Τριών Ναυάρχων

12:30–13:30 | Ορίζοντες στην Αυλή — Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Νορβηγία σε διάλογο.

Δεκαπέντε ποιητές συγκεντρώνονται στην αυλή για μια διαυγή, λυρική ώρα...

Τόπος: Πάτρα / Avli by Vouz

17:00–18:00 | Στροφές στα Σκαλιά — Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και ο Βορράς σε διάλογο στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου.

Στις πέτρινες σκάλες της πόλης, η Τσεχική αιχμή συναντά τη Σλοβενική ισορροπία.

Τόπος: Πάτρα / Σκάλες Γεροκωστοπούλου

18:15–19:15 | Ορίζοντες σε Σταυροδρόμια — Δεκαπέντε ποιητές σε σταυροδρόμι δρόμων, γλωσσών και παραδόσεων.

Στην καρδιά της Πάτρας... ο παλμός της πόλης ενώνεται με τον ρυθμό του στίχου.

Τόπος: Πάτρα / Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος

19:45–20:45 | Φωνές Πέρα από τον Ορίζοντα — 48 Ποιητές, 21 Χώρες.

Με τη συνοδεία του σαξοφωνίστα Δημήτρη Βασιλάκη

Τόπος: Πάτρα / Χώρος «Προμηθέα»

23:30 | Poetry Slam / Ανοιχτό Μικρόφωνο

Με MC τον Jonathan (Yanito) Teuma (Slam Madrid). Διαγωνιζόμενοι: Robin Lamboll (UK), Sergio Garau (IT), Silvia Nieva Ramos (ES), Antonio Diez (ES), Catherine Brogan (IR).

Τόπος: Πάτρα / Μπαρ Μόνο

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

09:00–12:30 | Επισκέψεις σε Λύκεια της Δυτικής Ελλάδος.

11:00–12:00 | Μεσημβρινή Διασταύρωση — Γιβραλτάρ, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία συναντούν Ελλάδα, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα.

Τόπος: Πάτρα / Πλατεία Τριών Ναυάρχων

12:30–13:30 | Ποτάμια Ανάμεσα μας: Ελλάδα & Βουλγαρία στην Ποίηση.

Τόπος: Πάτρα / Avli by Vouz

18:00–19:00 | Γαλλικοί Διάλογοι (Παράλληλες εκδηλώσεις)

Τόποι: Πάτρα / Σκάλες Γεροκωστοπούλου — Αγίου Νικολάου & Μαιζώνος — Πλατεία Τριών Ναυάρχων

19:30–22:00 | Φύλακες του Ορίζοντα — Τιμητική βραδιά για Θανάση Θ. Νιάρχο, Κυριάκο Χαραλαμπίδη, Γιάννη Κορίδη.

Με την Πολυφωνική Χορωδία Πατρών — Απονομή Βραβείων «Ελαίας Κότινος».

Τόπος: Πάτρα / Ρωμαϊκό Στάδιο Ηφαίστου

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

09:30–12:30 | Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πατρών — «Η Ποίηση Σήμερα: Αρχείο, Διδακτική, Ψηφιακή Τεχνολογία».

Χαιρετισμός Πρύτανη. Συντονισμός: Γιάννης Παπαθεοδώρου. Ομιλητές: Κατερίνα Κωστίου, Ελένη Παπαργυρίου, Δέσποινα Παπαστάθη, Λιάνα Σακελλίου.

Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

19:00–21:30 | Το «Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée» συναντά την Πάτρα.

Με το συγκρότημα του Νίκου Πλατύραχου.

Τόπος: Πάτρα / Βίλλα Κόλλα

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

11:00–14:00 | Αχάια Κλάους — Οι Ορίζοντες του Διονύσου.

Εορταστική εκδήλωση για τη λήξη του Φεστιβάλ.

Τόπος: Πάτρα / Αχάια Κλάους

***

Η οργανωτική επιτροπή του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας είναι:

Αντώνης Δ. Σκιαθάς (Antonis D. Skiathas)

Πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας / President of the Patras World Poetry Festival

Πηνελόπη Αλιβιζάτου (Pinelopi Alivizatou)

Συντονίστρια Οργανωτικής Επιτροπής και Συντονίστρια Εθελοντισμού / Coordinator of Organising Committee and Coordinator of Volunteer Services

Αναστάσιος (Τάσσος) Παγιασλής (Anastasios – Tassos Pagiaslis)

Διευθυντής Διεθνοποίησης και Διεθνών Σχέσεων / Director of Internationalisation and International Relations

Νίκος Κανελλάκης (Nikos Kanellakis)

Συντονιστής Τεχνικών Υπηρεσιών / Coordinator of Technical Services

Άννα Στράτου (Anna Stratou)

Διευθύντρια Οικονομικών / Chief Financial Officer

Ασημίνα (Μίνα) Πετροπούλου (Asimina – Mina Petropoulou)

Συντονίστρια Εκπαίδευσης / Coordinator of Education

Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης (Konstantinos I. Koridis)

Συντονιστής Εκδόσεων / Coordinator of Publications

Λιάνα Ζωζά (Liana Zoza)

Συντονίστρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού και Κοινωνικών Δικτύων / Coordinator of Artistic Programming and Social Media

Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης (Giorgos – Ikaros Babasakis)

Συντονιστής Μεταφράσεων / Coordinator of Translation Projects

Αναστασία Μαρία Στρατούλια (Anastasia Maria Stratoulia)

Συντονίστρια Εκδηλώσεων Νέων / Coordinator of Youth Events

***

Η επιστημονική επιτροπή του 8oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας είναι:

Julijana Velichkovska (Γιουλιάνα Βελιτσκόβσκα, North Macedonia)

Director of the Skopje Poetry Festival / Διευθύντρια του Skopje Poetry Festival

Υπεύθυνη για την ποίηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Liana Sakelliou (Λιάνα Σακελλίου, Greece)

Professor of American Literature / Καθηγήτρια της Αμερικανικής Λογοτεχνίας

Υπεύθυνη για την Ελληνική Ποίηση

Maria Koursi (Μαρία Κούρση, Greece)

Poet, Lambros Porphyras Prize of the Academy of Athens (2023) / Ποιήτρια, Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα Ακαδημίας Αθηνών (2023)

Υπεύθυνη για την Ελληνική Ποίηση

Antzela Bratsou (Άντζελα Μπράτσου, Romania)

Writers’ Union of Romania – ARTLIT / Ένωση Συγγραφέων Ρουμανίας και Σύνδεσμος Λογοτεχνικών Μεταφραστών Ρουμανίας (ARTLIT)

Υπεύθυνη για τη Ρουμανική και τη Μολδαβική Ποίηση

Marianne Catzaras (Μαριάν Κατζάρας, Tunisia)

Distinguished Trans-Mediterranean Photographer and Poet / Διακεκριμένη Διαμεσογειακή Φωτογράφος και Ποιήτρια

Υπεύθυνη για τη Διαμεσογειακή Ποίηση

Despoina Papastathi (Δέσποινα Παπαστάθη, Greece)

EDIP, Department of Philology, University of Ioannina / ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπεύθυνη για την Ελληνική Ποίηση

Andriana Martínez Guerrero (Άνχελα Μαρτίνεθ, Greece)

Director of the LEA Festival / Διευθύντρια του LEA Festival

Υπεύθυνη για την Ιβηροαμερικανική Ποίηση

Teodora Stankova (Τεοντόρα Στάνκοβα, Bulgaria)

Director of the Sofia Metaphors Festival / Διευθύντρια του Sofia Metaphors Festival

Υπεύθυνη για τη Βουλγαρική Ποίηση

Dr Maria Argyropoulou (Δρ. Μαρία Αργυροπούλου, Greece)

Cultural Sociologist, EDIP, Department of Tourism Management, University of Patras / Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνη για την Ελληνική Ποίηση

Roni Bou Saba (Ρόνι Μπου Σάμπα, Lebanon)

Translator / Μεταφραστής

Υπεύθυνος για την Αραβική Ποίηση

Το 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με μεγάλους χορηγόυς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Ορμή Άριστα.

Υποστηρίζεται έμπρακτα από τον Δήμο Πατρέων, τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας Ζακύνθου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αχαΐας, το PEN Greece, την Εταιρεία Συγγραφέων, των Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, την Greek Library of London, τις Πρεσβείες Νορβηγίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας, Εκουαδόρ, Ισπανίας, Ιταλίας και τα αντίστοιχα πολιτστικά και μορφωτικά ιδρύματα καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις Τρίγκας Νεφρός και Τρίγκας Health, Πανουργίας Constructions, Dur, Bakalaros Group, Cube Gallery, Brand Name Advertising Agency, Achaia Clauss.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΤ 3 και η ΕΡΤ Πάτρας, η εφημερίδα Πελοπόννησος και το pelop.gr, το Ionian TV, το Tempo 24, το 1ο Πρόγραμμα, το Πατρινόραμα, το Fractal, το Bookia, το Bookpress και η Athens Voice.