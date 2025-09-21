Επέστρεψε στην Ελλάδα ο «ασημένιος» Μανόλο- «Άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έφτασε στη χώρα μας από το Τόκιο λίγο πριν τις 07:00, μέσω ανταπόκρισης στην Ντόχα. Ο 25χρονος είχε στις αποσκευές του το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στην Ιαπωνία. Πρόκειται για το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών στον ανοιχτό στίβο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την πλούσια συλλογή του από βάθρα. Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” βρέθηκαν αρκετοί δικοί του άνθρωποι, με σκοπό να τον υποδεχτούν μετά τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.

Ο δευτεραθλητής κόσμου βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21/9) στην Αθήνα, με αρκετά χαμόγελα, αλλά και λίγη κούραση – από την υπερπροσπάθεια και το ταξίδι – να συνοδεύουν την άφιξή του.

Δήλωση Καραλή μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία: «Είμαι πολύ κουρασμένος, καθώς μόλις γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, όμως είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Βρίσκομαι ξανά με τους αγαπημένους μου, ο πατέρας μου είναι εδώ, και σε λίγο θα πάω να δω και τη μητέρα μου και όλη την οικογένειά μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη και απαιτητική σεζόν και τώρα όλοι μας χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, την αξίζουμε.

Όλοι οι αθλητές δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα – πιο ψηλά, πιο δυνατά.

Αυτή η εμπειρία άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα. Μια φλόγα που με γεμίζει ενέργεια και πίστη ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει.»