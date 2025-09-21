Σήμερα ο 4ος Ανοικτός Ποδηλατικός Γύρος Πάτρας- Συναυλία στο Νότιο Πάρκο

Η καρδιά της Πάτρας «χτυπά» σήμερα στους δρόμους της πόλης με τον 4ο Ανοικτό Ποδηλατικό Γύρο που διοργανώνει ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, στο πλαίσιο του CiA 2025 powered by ΔΕΗ.

Η γιορτή της ποδηλασίας θα διεξαχθεί από τις 19:00 έως τις 20:30, με αφετηρία το πάρκινγκ στο Κολυμβητήριο του ΝΟΠ και κατάληξη στο Νότιο Πάρκο, όπου θα ακολουθήσει δωρεάν συναυλία για όλους με την Ανδρομάχη.

Στη δράση, που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υποστήριξη συλλόγων και φορέων της πόλης, μπορούν να πάρουν μέρος ποδηλάτες κάθε ηλικίας, αλλά και πολίτες με rollers, skates ή πατίνια. Οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν δωρεάν αθλητικά μπλουζάκια.

Τελικές οδηγίες

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν σήμερα έως τις 15:00 τη διαπίστευσή τους στο περίπτερο της πλατείας Γεωργίου, καταθέτοντας τη Δήλωση Απαλλαγής Ευθύνης (εκτυπωμένη ή συμπληρωμένη επί τόπου). Την μπλούζα τους θα την παραλάβουν από τη γραμματεία της διοργάνωσης στο parking του ΝΟΠ, όπου έχουν προβλεφθεί αποδυτήρια.

Πρόγραμμα

16:00 Προσέλευση στη γραμματεία – παραλαβή μπλούζας

18:00 Είσοδος στην αφετηρία

19:00 Εκκίνηση

20:00 Τερματισμός στο Νότιο Πάρκο

20:30 Έναρξη συναυλίας

Η Πάτρα σήμερα γεμίζει χρώματα, ποδήλατα και μουσική, σε μια ανοιχτή γιορτή που καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά.