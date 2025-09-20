4ος Ανοικτός Ποδηλατικός Γύρος Πάτρας: Αντίστροφη μέτρηση

Στο πλαίσιο του CiA 2025 ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει τον 4ο Ανοικτό Ποδηλατικό Γύρο Πάτρας ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υποστήριξη ομάδων και συλλογικοτήτων της πόλης.

Ο 4ος Ανοικτός Ποδηλατικός Γύρος Πάτρας θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 17:00 – 20:00, με αφετηρία το πάρκινγκ στο Κολυμβητήριο του ΝΟΠ. Ποδηλάτες κάθε ηλικίας θα διασχίσουν την πόλη σε μία διαδρομή περίπου 8χλμ και θα καταλήξουν στο Νότιο Πάρκο όπου η δράση θα ολοκληρωθεί με τη μεγάλη δωρεάν live συναυλία.

Στον ποδηλατικό γύρο, εκτός από τους ποδηλάτες, θα μπορούν επίσης να πάρουν μέρος και πολίτες με rollers, skates ή πατίνια και οτιδήποτε μας μετακινεί οικολογικά. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αθλητικά μπλουζάκια δωρεάν και θα πάρουν μέρος σε κλήρωση με μεγάλα δώρα.

Οι συµµετοχές δεν έχουν ηλικιακό περιορισμό. Τα παιδιά έως 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα. Επίσης, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, στις εκδηλώσεις θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με Αναπηρία, ενώ διακεκριμένοι αθλητές ΑμεΑ θα πάρουν μέρος στον ποδηλατικό γύρο.

Ο Ανοικτός Ποδηλατικός Γύρος της Πάτρας αποτελεί την κεντρική εκδήλωση, καθώς συνδυάζεται με παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Γεωργίου όπως παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις από αθλητικά σωματεία ποδηλατών, ακροβάτες και ομάδες επιδείξεων, happenings, ζογκλερ, events για παιδιά, djs και μουσικά live.

Την Παρασκευή το βραδυ και το πρωινό του Σαββάτου η πλατεία Γεωργίου θα μετατραπεί σε μία μεγάλη πίστα με δράσεις, happenings και επιδείξεις από αθλητικές ποδηλασίας, τροχοπέλιδων και skaters.