City in Action powered by ΔΕΗ - Στην τελική ευθεία ο 4ος Ανοιχτός Ποδηλατικός Γύρος Πάτρας

Ο 4ος Ανοιχτός Ποδηλατικός Γύρος είναι γεγονός! Το περίπτερο των εγγραφών άνοιξε επίσημα στην Πλατεία Γεωργίου για συμμετοχή στη μεγάλη ποδηλατική γιορτή της πόλης.

Η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν, και οι ώρες λειτουργίας του περιπτέρου είναι:

09:00 – 14:30

17:00 – 21:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19 - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι επισκέπτες της πλατείας Γεωργίου, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια σειρά από δράσεις της ΔΕΗ, Μεγάλου Χορηγού της διοργάνωσης, να γνωρίσουν τα πάντα για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, να κάνουν δωρεάν δοκιμές σε μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας αλλά και να βγάλουν φωτογραφίες με αναμνηστικά δώρα.

«Πρωτότυπη Πίστα Δεξιοτεχνίας Ποδηλάτη» αφιερωμένη στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, στην όποια το κοινό συμμετέχει δωρεάν. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την ομάδα συντονισμού του προγράμματος «HERO 2030 bike festivals»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20.30

Free Open Party, με τη γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό Ράνια Κωστάκη στα decks, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία στο κοινό της Πάτρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

4ος Ανοιχτός Ποδηλατικός Γύρος Πάτρας για όλους

Εκκίνηση 19:00 μ.μ.

ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Ως φινάλε της διοργάνωσης, το City In Action powered by ΔΕΗ καλεί το κοινό στο Νότιο Πάρκο, όπου βρίσκεται και ο τερματισμός του 4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου. Εκεί, οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική συναυλία της Ανδρομάχης, με ελεύθερη είσοδο για όλους, σηματοδοτώντας με τον πιο γιορτινό και μουσικό τρόπο το κλείσιμο της τριήμερης γιορτής δράσης και ψυχαγωγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στην Πλατεία Γεωργίου ή μπείτε στο www.cityinaction.gr

Μεγάλος χορηγός: ΔΕΗ

Χορηγός: Ολυμπία Οδός,

Υποστηρικτές : Αστικές Συγκοινωνίες Πάτρα, Taxi Express, Πανεπιστήμιο Πατρών

**Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν