Παιχνίδια ισχύος από τον Πούτιν πάνω από την Ευρώπη - Ε.Ε: «Απαράδεκτη πρόκληση», συζητά για μελλοντικές κυρώσεις

Επισημαίνει τέλος ότι «θα εξετάσουμε τη συλλογική μας απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας κατά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου».

Προσθέτει ότι «η σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη πρόκληση. Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε την ανατολική μας πτέρυγα, να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και να εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία».

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισημαίνει ότι η ΕΕ «στέκεται σταθερά σε αλληλεγγύη με την Εσθονία».

Κοινό το μέτωπο των κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην ενέργεια της παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθονίας -άρα και της ΕΕ και του ΝΑΤΟ- οι οποίοι με τη σειρά τους δεσμεύονται ότι η Ένωση θα εξετάσει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα με στόχο να αυξήσει την πίεση σε βάρος της.

Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας, τονίζει με αφορμή την παραβίαση του εναέριου χώρου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα ανταποκριθούμε με αποφασιστικότητα σε κάθε πρόκληση, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πτέρυγα. Όσο κλιμακώνονται οι απειλές, τόσο θα κλιμακώνεται και η πίεση μας», γράφει η πρόεδρος και κλείνει καλώντας τους ηγέτες της ΕΕ «να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων».

Η σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, τονίζει ότι «αυτή είναι η τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή».

Προσθέτει ότι «η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα στην Εσθονία. Είμαι σε στενή επαφή με την εσθονική κυβέρνηση.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους».

Καταλήγει γράφοντας ότι «ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία».

Κινήθηκαν προς την πρωτεύουσα της Εσθονίας

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Mig-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, όπως επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Τα αεροσκάφη παρέμειναν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας (άρα και του NATO) για 12 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες κινήθηκαν περίπου 5 μίλια μέσα στον εναέριο χώρο προς την κατεύθυνση του Ταλίν, της πρωτεύουσας της Εσθονίας.

Η εισβολή έγινε σήμερα το πρωί κοντά στο νησί Βαϊντλό, ένα μικρό νησί στο μέσο του Φινλανδικού κόλπου, όπως φαίνεται από τον χάρτη.

Το Fox, που επικαλείται πηγές από το NATO, ανέφερε ότι τα ρωσικά μαχητικά έφεραν βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal.

Για την αναχαίτισή τους απογειώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ιταλικά F-35 που σταθμεύουν στη χώρα. Την απογείωση μαχητικών για την αναχαίτηση επιβεβαίωσε και το NATO, αλλά δεν ανέφερε τον τύπου των μαχητικών που απογειώθηκαν.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής τοποθέτηση από την πλευρά της Μόσχας για το συμβάν.

Κλιμακώνει η Μόσχα

Το περιστατικό έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Τρία από τα 19 που εισέβαλαν καταρρίφθηκαν.

Την περασμένη εβδομάδα άλλο ένα ρωσικό μη επανδρωμένο πέρασε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας (επίσης χώρα του NATO όπως και η Πολωνία) και πετούσε για ώρα σε αυτόν παρά το ότι είχαν απογειωθεί μαχητικά για να το αναχαιτίσουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στη χώρα για να υποβάλει διαμαρτυρία και να παραδώσει διπλωματική νότα σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Αλλά η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου βίαιη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι εντεινόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να δοκιμάσει τα σύνορα και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Εσθονία εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, όπως είχε κάνει προ ημερών και η Πολωνία.

Τον περασμένο Μάιο η Ρωσία έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.