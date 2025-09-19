Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 22 έως 28/9/2025

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 22 – 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατ' αρχάς συνεχίζεται η Ομαδική εικαστική έκθεση με θέμα “Αφηγήσεις καλοκαιριού”.

Συμμετέχουν οι: Βελαώρας Χάρης, Διονάς Βαγγέλης, Ζαβιτσάνου Σπυριδούλα, Καλαφάτης Νίκος, Καρατζά Άννα, Καρατζά Άντζυ,

Κοροβέσης Δημήτρης, Κυριτσόπουλος Αλέξης, Μεμελετζόγλου Ελένη, Μπαβαρέζος Γιάννης, Νικολοπούλου Όλγα, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παπανικολάου Ηλίας, Παρίσης Γεράσιμος, Πρέσσας Νίκος, Σιαμπακούλης Γιώργος, Σκληβανιώτης Δημήτρης, Σταθόπουλος Παναγιώτης, Φιλιππούση Βιργινία, Φραγκούλης Αλέξης.

Την Παρασκευή 26-9 στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλο. Αφιέρωμα στους σπουδαίους μουσικοσυνθέτες Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή τους.

Η συναυλία στηρίζεται σε επιλεγμένα τραγούδια από τρεις ιστορικές παραστάσεις «Όμορφη Πόλη», «Οδός Ονείρων» και «Μαγική Πόλις», σε σύμπραξη και μουσική συνοδοιπορία με θέματα από έργα των Bach, Haydn, Beethoven, Grieg, Franck, Debussy…

Ενορχήστρωση Λουκάς Αδαμόπουλος

Επικεφαλής φωνητικού συνόλου και διδασκαλία Αλίκη Ζαφείρη

Φωνητική ερμηνεία: Αγγελοπούλου Μαρίνα, Γκέλλη Ιωάννα, Κοντογεωργοπούλου Ευτυχία-Μαρία, Ξυπολιά Φωτεινή, Τασιάνη Φλωρεντία, Κονόμης Λάμπης, Κωνσταντάρας Βασίλης, Μαργαρίτης Σεραφείμ.

Μπουζούκι: Κυριάκος Γιαννόπουλος

Πιάνο και προηχογραφημένο υλικό: Ανδρέας Αδαμόπουλος.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2610277342.

Είσοδος 12 ευρώ.