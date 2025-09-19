Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά στον κήπο του Πολύεδρου

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνει κάθε Σάββατο το Πολύεδρο από το 1992, συνεχίζεται αυτό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Στο καθιερωμένο ραντεβού με τα παιδιά, 10:30 με 12:30 το πρωί, στο εργαστήριο για τους μικρούς φίλους θα παίξουν και θα δημιουργήσουν με «Μελωδίες, χρώματα και φαντασία».

Mαζί στην παρέα, οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων Έλενα Δαββέτα και Ελένη Κοτίνη-Τσιάλτα.