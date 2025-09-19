Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά στον κήπο του Πολύεδρου

Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά στον κή...

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνει κάθε Σάββατο το Πολύεδρο από το 1992, συνεχίζεται αυτό το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Στο καθιερωμένο ραντεβού με τα παιδιά, 10:30 με 12:30 το πρωί, στο εργαστήριο για τους μικρούς φίλους θα παίξουν και θα δημιουργήσουν με «Μελωδίες, χρώματα και φαντασία».

Mαζί στην παρέα, οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων Έλενα Δαββέτα και Ελένη Κοτίνη-Τσιάλτα.

Ειδήσεις Τώρα

 

Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης την Παρασκευή 19-9 η κωμωδία "Ο Γαμβρός μας"

Μουσική έκπληξη με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας στο ArtWalk 10!

Πάτρα: Έρχεται η παιδική παράσταση "Οι Περιπέτειες της Πέππα"

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολύεδρο

Culture