Πάτρα: Έρχεται η παιδική παράσταση "Οι Περιπέτειες της Πέππα"

Η KOLOSSAION Productions προσφέρει μια νέα θεατρική εμπειρία με τους αγαπημένους ήρωες της βραβευμένης σειράς της Hasbro, "Πέππα το Γουρουνάκι" σε ένα κείμενο που παίζεται παγκοσμίως, «Οι Περιπέτειες της Πέππα».

Η παράσταση που έχει παγκόσμια επιτυχία πρόκειται να παιχθεί αυτό το Σάββατο 20/9 στις 6:00 μ.μ. & την Κυριακή 21/9 στις 12:00 το μεσημέρι στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στην Πάτρα στην Δημ. Γούναρη και Κανακάρη.

Ένα αξέχαστο θεατρικό ταξίδι παρέα με την Πέππα, τον αγαπημένο της αδερφό Τζωρτζ (και τον δεινόσαυρό του, φυσικά!), τη φίλη της Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη Ρεβέκκα Κουνέλη, την αγαπημένη τους δασκάλα, Μαντάμ Γαζέλα, τον Μπαμπά Γουρουνάκη και την Μαμά Γουρουνίτσα!

Λίγα λόγια για το έργο:

Η ιστορία ξεκινά στο σχολείο της Πέππα, όπου η Μαντάμ Γαζέλα παίρνει παρουσίες και διδάσκει στα παιδιά πώς να φτιάχνουν τη δική τους μουσική. Με τραγούδι, χορό και πολλή φαντασία, η τάξη ετοιμάζεται για μια συναρπαστική εκδρομή για κατασκήνωση στο δάσος. Ο Μπαμπάς Γουρουνάκης παίρνει το τιμόνι και η Πέππα, μαζί με τη Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη Ρεβέκα Κουνέλη και τον μικρό Τζωρτζ με τον αγαπημένο του δεινόσαυρο, ξεκινούν για μια διασκεδαστική περιπέτεια.

Στη διαδρομή, η παρέα ανακαλύπτει τη μαγεία της φύσης, γνωρίζει τα πλάσματα του δάσους και μαθαίνει πώς να ξεπερνά τις δυσκολίες με θάρρος και συνεργασία.

Όμως, μια ξαφνική καταιγίδα φέρνει τα πάνω κάτω! Η βροχή γεμίζει τον δρόμο με νερόλακκους και η εκδρομή μετατρέπεται σε ένα ξεκαρδιστικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, μουσική και παιχνίδι.

Καθώς τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο, καταλαβαίνουν τη σημασία της φιλίας και της ομαδικότητας. Θα καταφέρουν άραγε να συνεχίσουν την περιπέτειά τους και να φτάσουν στον προορισμό τους;

Με εντυπωσιακά σκηνικά, πολύχρωμα κοστούμια, αγαπημένα τραγούδια και διαδραστικές σκηνές, η παράσταση θα κάνει τα παιδιά να νιώσουν πως βρίσκονται πραγματικά στον κόσμο της Πέππα.