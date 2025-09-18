Πάτρα: Έρχεται η παιδική παράσταση "Οι Περιπέτειες της Πέππα"

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο θέατρο Πάνθεον
Η KOLOSSAION Productions προσφέρει μια νέα θεατρική εμπειρία με τους αγαπημένους ήρωες της βραβευμένης σειράς της Hasbro, "Πέππα το Γουρουνάκι" σε ένα κείμενο που παίζεται παγκοσμίως, «Οι Περιπέτειες της Πέππα».
Η παράσταση που έχει παγκόσμια επιτυχία πρόκειται να παιχθεί αυτό το Σάββατο 20/9 στις 6:00 μ.μ. & την Κυριακή 21/9 στις 12:00 το μεσημέρι στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στην Πάτρα στην Δημ. Γούναρη και Κανακάρη.
Ένα αξέχαστο θεατρικό ταξίδι παρέα με την Πέππα, τον αγαπημένο της αδερφό Τζωρτζ (και τον δεινόσαυρό του, φυσικά!), τη φίλη της Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη Ρεβέκκα Κουνέλη, την αγαπημένη τους δασκάλα, Μαντάμ Γαζέλα, τον Μπαμπά Γουρουνάκη και την Μαμά Γουρουνίτσα!
Λίγα λόγια για το έργο:
Η ιστορία ξεκινά στο σχολείο της Πέππα, όπου η Μαντάμ Γαζέλα παίρνει παρουσίες και διδάσκει στα παιδιά πώς να φτιάχνουν τη δική τους μουσική. Με τραγούδι, χορό και πολλή φαντασία, η τάξη ετοιμάζεται για μια συναρπαστική εκδρομή για κατασκήνωση στο δάσος. Ο Μπαμπάς Γουρουνάκης παίρνει το τιμόνι και η Πέππα, μαζί με τη Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη Ρεβέκα Κουνέλη και τον μικρό Τζωρτζ με τον αγαπημένο του δεινόσαυρο, ξεκινούν για μια διασκεδαστική περιπέτεια.
Στη διαδρομή, η παρέα ανακαλύπτει τη μαγεία της φύσης, γνωρίζει τα πλάσματα του δάσους και μαθαίνει πώς να ξεπερνά τις δυσκολίες με θάρρος και συνεργασία.
Όμως, μια ξαφνική καταιγίδα φέρνει τα πάνω κάτω! Η βροχή γεμίζει τον δρόμο με νερόλακκους και η εκδρομή μετατρέπεται σε ένα ξεκαρδιστικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, μουσική και παιχνίδι.
Καθώς τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο, καταλαβαίνουν τη σημασία της φιλίας και της ομαδικότητας. Θα καταφέρουν άραγε να συνεχίσουν την περιπέτειά τους και να φτάσουν στον προορισμό τους;
Με εντυπωσιακά σκηνικά, πολύχρωμα κοστούμια, αγαπημένα τραγούδια και διαδραστικές σκηνές, η παράσταση θα κάνει τα παιδιά να νιώσουν πως βρίσκονται πραγματικά στον κόσμο της Πέππα.
Η μουσική, το γέλιο και η θετική ενέργεια πλημμυρίζουν τη σκηνή, προσφέροντας σε όλη την οικογένεια μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!
Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που θα κάνει τα παιδιά να τραγουδήσουν, να γελάσουν, να διασκεδάσουν και να ανακαλύψουν τη χαρά της συνεργασίας και της φιλίας, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου για την παράσταση!
Η πολυαναμενόμενη θεατρική παράσταση «Οι Περιπέτειες της Πέππα», με πάνω από 1.000.000 εισιτήρια παγκοσμίως, περιοδεύει στην Ελλάδα και φέρνει την αστείρευτη ενέργεια και τη μαγεία του θεάτρου στη χώρα μας.
Συντελεστές
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου
Μουσική: Χάρης Γκατζόφλιας
Χορογραφίες: Όλια Μήτσιου
Σκηνικά: Ντίνα Ζαφειρίου
Κοστούμια: Underdog Entertainment
Φωτισμοί: Τρύφων Κεχαγιάς
Κατασκευές σκηνικών: Kolossaion Productions
Artwork: ΝτίναΖαφειρίου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αυγερινή Λιόλιου
Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς
Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης
Παραγωγή: Kolossaion Productions
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ιωάννα Διαμαντούλη, Κριστιάνα Καρρίκι, Εύα Μαυρίδου, Δημήτρης Μπουζούδης, Βλάσης Παπακωνσταντίνου, Ξένια Παυλίδου, Κατερίνα Τζημουράκα.
Η νέα επίσημη θεατρική παράσταση «Οι περιπέτειες της Πέππα» θα βρίσκεται λοιπόν για δύο μοναδικές παραστάσεις στην Πάτρα στο Θέατρο Πάνθεον, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι.
Tιμή εισιτηρίου: από 12€.
Εισιτήρια προπωλούνται:
στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/oi-peripeteies-ti-peppa/
και στο ταμείο του Θεάτρου Πάνθεον.
