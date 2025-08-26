Οι ΣΦήγΚΕΣ στους θεατρικούς αγώνες στου Ζωγράφου και στο Πάνθεον με τις «ΟρΝθες»

Οι ΣΦήγΚΕΣ μετά την επιτυχία της παράστασης «ΟρΝθες» ανοίγουν τα φτερά τους για νέα πετάγματα, και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 21,00 θα συμμετέχουν στους 38ους Θεατρικούς Αγώνες που διοργανώνει ο Δήμος Ζωγράφου, στο εκεί ανοιχτό θέατρο.

Επιπλέον, θα την παρουσιάσουν στην Πάτρα στις 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 21,30 στο Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ, θέλοντας να ικανοποιήσουν το αίτημα πολλών συμπολιτών που έχουν ζητήσει να επαναληφτεί.

Εισιτήρια θα διατίθενται από 20 Αυγούστου στην ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Αγ. Νικολάου 32 , στο Καφέ ΤΣΕΡΗΣ Πλ. Γεωργίου 27 & από 8/9 στο ταμείο του Θεάτρου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή: Κωνσταντίνος Μάγνης

Σκηνοθεσία- κουστούμια-κατασκευές : Βικτωρία Αγγελοπούλου

Χορογραφίες : Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Ενορχηστρώσεις-ηχογραφηση, prom video:

Noise box Διονύσιος Μπάστας.

Μουσική Επιμέλεια: Γιώργος Γκανασούλης

Διδασκαλία τραγουδιών: Albena Penkova

Φωτισμοί: Γιάννης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός εντύπων: Φίλιππος Μποτώνης

Φωτογραφίες: Βασίλης Παπαϊωάννου

Ραφή κοστουμιών: Γιώτα Αναστοπούλου



ΠΑΙΖΟΥΝ:

Πεισθέταιρος Λεωνίδας Ευφραιμίδης

Ευελπίδης Ορέστη Λιακόπουλος

Καθαρίστρια Μαρία Δερβίση

Έποπας & Ιερέας Γιώργος Λογαράς

Τηρέας Μιχάλης Στασινόπουλος

Αηδόνα Εβίτα Τσιανίκα

Αλκυών Γιάννης Καραγιάννης

Γεωμέτρης & Ίρις Ιωάννα Χαριτάτου

Δικαστής Κώστας Πέττας

Ερωδιός & Μυκονόμα Αλεξία Καμπούρη

Γιατρός & Ramfus filosofus Νίκος Γασπαρινάτος

Προμηθέας Χρήστος Ξυπολιάς

Κινησίας Μάκης Νικολοπουλος

Λευκό Παγώνι & Sofia Νίκη Λέφα

Αμφισβητίας Ευθύμης Μητρόπουλος

Φωνή Ηρακλή Γιάννης Καραγιάννης

Φωνή Ποσειδώνα Ασημάκης Στρατογιάννης

Φωνή Τριβόλου Λεωνίδας Ευφραιμίδη

Βασιλεία Μαρία Φλογερά.

ΧΟΡΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ:

Ελένη Γεωργοπούλου, Ρέτη Ζησιμοπούλου, Μαρία Κορκονέα, Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου, Άρτεμις Πισκοπάκη,

ΠΟΥΛΙΑ

Τζωρτζίνα Αθανασοπούλου, Χαρά Αντωνοπούλου, Νίκη Ζορμπά, Μαρία Μαυροειδή-Παπαηλιού, Αντωνία Πάππας, Μαντώ Πρεβεζάνου, Σάντρα Σαββανή & Κατερίνα Σαρλή.