Παύλος Φύσσας: Στο μνημείο του γιου της η Μάγδα Φύσσα στο Κερατσίνι

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη μνήμη του δολοφονημένου μουσικού πραγματοποιείται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Φέτος η μαύρη επέτειος συμπίπτει με την αποφυλάκιση για «λόγους υγείας» του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Αυτή την εξέλιξη έχουν καταδικάσει, κόμματα, συνδικάτα και φορείς κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και απαιτώντας την αναίρεσή της.

Συγκινημένη η μητέρα του Παύλου Φύσσα αγκάλιασε το μνημείο που έχει στηθεί στο Κερατσίνι για τον γιο της που δολοφονήθηκε από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά.