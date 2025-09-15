Το πολυβραβευμένο φιλμ «Μυστικός Πράκτορας» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Το 31o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, η έναρξη του οποίου πλησιάζει, το Onassis Culture και η εταιρεία διανομής Spentzos Film παρουσιάζουν σε πανελλήνια πρώτη προβολή μια από τις κορυφαίες και πιο προσδοκώμενες ταινίες του 2025, το φιλμ με τίτλο "Ο Μυστικός Πράκτορας-The Secret Agent" σε σκηνοθεσία του Kleber Mendonça Filho.

Τιμημένος με το Βραβείο Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας του φετινού Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών (για τον εξαιρετικό Βάγκνερ Μούρα), o «Μυστικός Πράκτορας» έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, ταυτόχρονα με τη θριαμβευτική προβολή του στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του πλανήτη.

Λίγα λόγια για την ταινία

Το 1977, κατά την περίοδο όπου η Βραζιλία τελεί υπό δικτατορικό καθεστώς, καταφθάνει στην πόλη Ρεσίφε ένας σαραντάχρονος άνδρας με μυστηριώδες παρελθόν και ασαφείς προθέσεις, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται υπό τη σκιά κάποιας απειλής. Ο ερχομός του πυροδοτεί την πλοκή ενός συναρπαστικού πολιτικού θρίλερ με το οποίο ο δημιουργός θαυμάσιων ταινιών όπως το «Aquarius» και το «Bacurau» πραγματοποιεί μια λαμπρή επίκληση στο καθαρόαιμο και χορταστικό σινεμά, το καμωμένο για τη σκοτεινή αίθουσα και τη μεγάλη οθόνη.

Ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου ασκεί αξιέπαινο έλεγχο στην αφήγησή του, ενσωματώνει διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και αναφορές σε ένα συμπαγές σύνολο και, κάτω από το σασπένς και την κοινωνική καταγραφή, οδηγεί την ταινία του υπογείως σε κάτι ευρύτερο: μια δήλωση πίστης στη δύναμη του ίδιου του σινεμά να αποκαθιστά την αλήθεια, να συντηρεί ζωντανή τη μνήμη και να γίνεται ένα ανεξίτηλο βίωμα το οποίο, με τον ίδιο τρόπο που φτιάχνει αναμνήσεις, ξέρει και πώς να τις συντηρήσει στο άπειρο.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή από τη Spentzos Film και την περιμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

*Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και μεγάλο χορηγό τη Nova θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου 2025.

Η Συνέντευξη Τύπου της 31ης σινεφίλ διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην οδό Σίνα.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.