«Βρήκαμε καταφύγιο ασφαλές» δηλώνει η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, που έχει αποκλειστεί στο Νεπάλ μετά τις ταραχές

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Εύα Χαντάβα στο Νεπάλ, όπου η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί λόγω μαζικών διαδηλώσεων και έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, με αποκορύφωμα τον εμπρησμό του κτιρίου του κοινοβουλίου.

Μέσα στο χάος, η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο δάσος του Κατμαντού, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Η ίδια είχε δηλώσει πως δεν ένιωθαν ασφαλείς και ότι αναζητούσαν καταφύγιο, προκαλώντας ανησυχία για την κατάστασή τους.

Σε νεότερη ανάρτησή της, η παίκτρια της Karnali Yashvis ενημέρωσε πως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και ότι τόσο η ίδια όσο και οι συναθλήτριές της είναι πλέον ασφαλείς. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον και στήριξη αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η δημοσίευση της Εύας Χαντάβα

«Καταφέραμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνουμε. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς και καλά. Ευγνώμονες σε όλους όσους νοιάζονται και επικοινωνούν μαζί μας».

Η ενημέρωση της ΕΟΠΕ

Η ΕΟΠΕ ενημέρωσή της για το θέμα αναφέρει:

Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.

Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση.

Το χρονικό

Στις 27 Ιουλίου η Εύα Χαντάβα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κεν Σμιθ στη Μήλο και στα τέλη Αυγούστου αναχώρησε για το Νεπάλ, που θα ήταν ο πρώτος της σταθμός για τη φετινή σεζόν.

Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, αλλά το τουρνουά που διαρκεί δύο εβδομάδες διεκόπη βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας τις τελευταίες ημέρες.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν ξεφύγει από την απλή έκφραση δυσαρέσκειας κατά της διαφθοράς με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.

Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ με την ίδια να ποστάρει στο facebook: «Δεν είμαι ασφαλής αυτή τη στιγμή στο Νεπάλ».

Μάλιστα, η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες ότι θα αποτελέσουν στόχο των διαδηλωτών, έφυγαν από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και κρύφτηκαν στο δάσος, όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή της.