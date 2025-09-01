Το «αντίο» του Ιωαννίδη: «Δεν είναι εύκολο να φεύγεις- Το πρωτάθλημα είναι δικό σας»

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την πορτογαλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έκανε πώληση ρεκόρ, αποχαιρέτησε τον εμβληματικό αρχηγό του με μία συγκινητική ανάρτηση, αλλά δεν έμεινε εκεί. Οι “πράσινοι” δημοσίευσαν την τελευταία ομιλία του Φώτη Ιωαννίδη προς τους συμπαίκτες του, αμέσως μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ (28.08.2025) για τη League Phase του Europa League.

“Παιδιά, πιθανότατα αύριο θα ταξιδέψω στην Πορτογαλία. Είναι λίγο δύσκολο για εμένα να πω κάποια πράγματα, επειδή είναι σχεδόν 5 χρόνια που είμαι εδώ. Υπήρξαν πολλές καλές στιγμές, κάποιες κακές στιγμές, αλλά εδώ γνώρισα πολλούς καλούς παίκτες και πολλούς καλούς φίλους.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί όλοι με βοηθήσατε στην καθημερινότητά μου και κάθε στιγμή. Στις κακές στιγμές και στις καλές στιγμές ήσασταν εκεί.