4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Η σωστή προετοιμασία για τους αρχάριους στα 5.000 μ.

Ο αγώνας των 5.000 μ. συμπεριλαμβάνεται στις παράλληλες αγωνιστικές δράσεις του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου 2025 και διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» στη μνήμη του σπουδαίου Πατρινού μαραθωνοδρόμου και πρωταθλητή της Παναχαϊκής, Φάνη Τσιμιγκάτου.

Μάλιστα ένας αγώνας 5 χιλιομέτρων είναι η ιδανική αρχή για όσους και όσες θέλουν να μπουν στον κόσμο του δρομικού κινήματος. Βέβαια εκτός από την προπόνηση, καθοριστικό ρόλο στην απόδοση και την ευεξία παίζει η σωστή διατροφή.

Αναλυτικά μερικές χρήσιμες συμβουλές:

Για την καθημερινή διατροφή

-Μπορείτε να προτιμήσετε τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες (ρύζι, ζυμαρικά, πατάτες, φρούτα, ψωμί ολικής). Αυτά θα γεμίσουν τις αποθήκες ενέργειας σας (γλυκογόνο).

-Μπορείτε να βάλετε στο πιάτο σας πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας (κοτόπουλο, ψάρι, γιαούρτι, όσπρια) για καλή αποκατάσταση μετά την προπόνηση.

-Παράλληλα μην παραμελείτε τα καλά λιπαρά (ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, αβοκάντο) για ισορροπία.

Η διατροφή την ημέρα πριν τον αγώνα

-Μπορείτε να επιλέξετε ένα ελαφρύ, πλούσιο σε υδατάνθρακες γεύμα το βράδυ (π.χ. ζυμαρικά με λαχανικά).

-Πρέπει να αποφύγετε βαριά και λιπαρά φαγητά που μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία.

-Πρέπει να φροντίσετε για την καλή σας ενυδάτωση όλη την ημέρα.

Το πρωινό την ημέρα του αγώνα

Οι ιδανικές επιλογές: τοστ με ψωμί ολικής και μέλι, γιαούρτι με φρούτα, μπανάνα με λίγους ξηρούς καρπούς.

-Πρέπει να αποφύγετε νέες τροφές που δεν έχετε δοκιμάσει ξανά.

Για την ενυδάτωση

-Πρέπει απλώς να πιείτε νερό πριν τον αγώνα, αλλά χωρίς υπερβολές.

-Δεν απαιτείται κάποιο ισοτονικό ρόφημα, εκτός εάν η ζέστη είναι έντονη ή νιώσετε την ανάγκη για κάτι τέτοιο.

Για μετά τον αγώνα

-Θα πρέπει μέσα σε 30-60 λεπτά να φροντίσετε να φάτε κάτι πλούσιο σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνη για καλύτερη αποκατάσταση. Για παράδειγμα ένα smoothie με φρούτα και γιαούρτι είναι μία εξαιρετική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση μία ισορροπημένη διατροφή, ακόμα και οι αρχάριοι μπορούν να απολαύσουν τον πρώτο τους αγώνα 5.000 μ. με ενέργεια, χαμόγελο και ενθουσιασμό!

Το ενδιαφέρον για το 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» καθημερινά αυξάνεται! Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://raceid.com/el/races/13932/about