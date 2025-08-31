Το νέο «σπίτι» της Ολυμπιάδας Πατρών

Η Ολυμπιάδα Πατρών με χαρά παρουσιάζει τη νέα επίσημη ιστοσελίδα της!

Ένας σύγχρονος, φιλικός και εύχρηστος ψηφιακός χώρος, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για:

Τα νέα και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου

Τα προγράμματα και τα ρόστερ των ομάδων μας

Τις δραστηριότητες των τμημάτων μας Βόλει, Μπάσκετ και Στίβος και των Ακαδημιών αυτών

Φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις και ιστορικές στιγμές

Η Ολυμπιάδα δεν είναι απλά ένας σύλλογος· είναι μια οικογένεια που ενώνει γενιές αθλητών και φιλάθλων. Σας καλούμε να περιηγηθείτε στη νέα μας σελίδα, να μοιραστείτε μαζί μας την αγάπη για τον αθλητισμό και να στηρίξετε με την παρουσία σας όλες τις δράσεις της ομάδας μας.

Επισκεφθείτε το https://aepolympias.gr/ και γίνετε μέρος της νέας ψηφιακής μας διαδρομής!

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τα 54 χρόνια ζωής με μοναδική συνέπεια στην προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό και ειδικά στο στίβο συμπληρώνει φέτος η Ολυμπιάδα. Τόσα πέρασαν από το 1961 όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος ύστερα από πρωτοβουλία του Βασίλη Λάβδα, ενός σπάνιου ανθρώπου στον οποίο ο σύλλογος και γενικά ο αθλητισμός της Πάτρας τού οφείλουν πολλά!

Ενα χρόνο νωρίτερα, το 1960, ο αείμνηστος πρωταθλητής στίβου (πέθανε παρακολουθώντας αγώνα ποδοσφαίρου της Παναχαϊκή) σκέφτηκε πως κάτι πρέπει να γίνει για το καλό του πατραϊκού αθλητισμού. Ηταν τότε προπονητής της Παναχαϊκής και παλαιότερα πρωταθλητής της στο άλμα επί κοντώ και στα 1.500 μέτρα. Ηταν ιδιαίτερα απογοητευμένος για το γεγονός πως το τμήμα στίβου του Συλλόγου, είχε απαξιωθεί, καθώς πρώτη προτεραιότητα είχε δοθεί στο ποδόσφαιρο, κύρια από το 1956 και μετά.

Μια μέρα κάλεσε τον Ανδρέα Παπαχριστόπουλο, τον Κώστα Καρκάτσα, τον Κώστα Φιλιππάτο, τον Βασίλη Μακρυγέννη και τον Δημήτρη Ζαχαράτο προτείνοντάς τους την ίδρυση ένα νέου σωματείο στίβου. Οι ανωτέρω υπήρξαν αθλητές τη δεκαετία του 1950 με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Η νέα προσπάθεια ξεκίνησε δειλά - δειλά ενώ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Υπήρξε αντίδραση από το Δ.Σ. της ΠΓΕ που δεν ήθελε άλλο σωματείο στην περιοχή, αντίθετα οι παλιοί αθλητές πίστευαν πως ο ανταγωνισμός θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα όπως και έγινε.