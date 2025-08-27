Πάτρα: Αύριο η κηδεία του Σάκη Μπονέλη – Θλίψη στην Πάτρα για την απώλειά του

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 11 το πρωί, στην Παντάνασσα, η κηδεία του Σάκη Μπονέλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει με μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού για τον άνθρωπο που υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα, αγαπητός σε ολόκληρη την κοινωνία της Πάτρας.

Ο Σάκης Μπονέλης γεννήθηκε το 1955 στην Πάτρα και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα της πόλης. Υπήρξε μουσικός παραγωγός της ΕΡΑ Πάτρας από το 1985, δρομέας του στίβου, συγγραφέας, μουσικός και γνωστός καρναβαλιστής.

Σπούδασε Μουσική, κατέχοντας το πτυχίο “Ειδικό Αρμονίας”, ενώ δίδαξε Μουσική Παραγωγή και Ηχοληψία στο Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. από το 1998 έως το 2010. Η δουλειά του αναγνωρίστηκε διεθνώς, με σημαντική διάκριση το 3ο Παγκόσμιο Ραδιοφωνικό Βραβείο από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο URTI.

Είχε γράψει μουσική για θεατρικές παραστάσεις, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, ενώ συμμετείχε σε δισκογραφικές παραγωγές, συναυλίες και ηχογραφήσεις. Παράλληλα, εξέδωσε τεχνικά βιβλία, αλλά και έργα Λογοτεχνίας και Ποίησης, με πανελλήνια τιμητική διάκριση Διηγήματος.

Ο Σάκης Μπονέλης αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Παναγιώτα και τις δύο κόρες του, Χρυσοθάλεια και Έλενα.