Παναχαϊκή: Δεύτερο φιλικό, παίζει με τον Ατρόμητο Πατρών

Στις 6μ.μ. στο γήπεδό της
Τον Ατρόμητο Πατρών αντιμετωπίζει η Παναχαϊκή σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, την Τέταρτη (27/08, 18:00) στο γήπεδο της.
Η Γενική Είσοδος ορίζεται στα 5€.
Η είσοδος των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τη Θύρα 2.
Στην είσοδο του γηπέδου θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς Εισιτηρίου Διαρκείας.
Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας έχουν ΔΩΡΕΑΝ είσοδο για τον αγώνα.
Νέες δοκιμές και για τους δύο, μετά το 2-2 της Παναχαϊκής με τον Αρη και μετά την ήττα του Ατρόμητου από τα Χανιά.
Ατρόμητος
