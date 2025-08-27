Παναχαϊκή: Δεύτερο φιλικό, παίζει με τον Ατρόμητο Πατρών

Τον Ατρόμητο Πατρών αντιμετωπίζει η Παναχαϊκή σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, την Τέταρτη (27/08, 18:00) στο γήπεδο της.

Η Γενική Είσοδος ορίζεται στα 5€.

Η είσοδος των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τη Θύρα 2.

Στην είσοδο του γηπέδου θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς Εισιτηρίου Διαρκείας.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας έχουν ΔΩΡΕΑΝ είσοδο για τον αγώνα.

Νέες δοκιμές και για τους δύο, μετά το 2-2 της Παναχαϊκής με τον Αρη και μετά την ήττα του Ατρόμητου από τα Χανιά.