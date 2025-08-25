Βασίλης Αϊβαλής: Μπράβο στην Εθνική ομάδα πόλο Εφήβων και τους Πατρινούς αθλητές της

Συγχαρητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Πάτρα Σπουδαία και Πάλι. για το Χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας πόλο Εφήβων.

Σε αυτή επιαημαίνει

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο Εφήβων για την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρουμανία.

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκή δυναμική του ελληνικού πόλο, αλλά και την ξεχωριστή συμβολή των Πατρινών αθλητών στις μεγάλες επιτυχίες της χώρας μας.

Ιδιαίτερα συγχαίρουμε τους Πατρινούς Ηλία Αγγελόπουλο, Κωνσταντίνο Μπιτσάκο και Άγγελο Λαμπάτο, που με τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους συνέβαλαν στην κατάκτηση του μεταλλίου, αλλά και τον Πατρινό αρχηγό της αποστολής, Νίκο Φιλόπουλο.

Οι νεαροί αθλητές της Πάτρας αποτελούν παράδειγμα πίστης, εργατικότητας και αφοσίωσης, ενώ με τις συνεχείς επιτυχίες τους αποδεικνύουν ότι η πόλη μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστεί στον αθλητισμό.

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει το ταλέντο, τη δύναμη και το πάθος της νέας γενιάς και είμαστε βέβαιοι ότι θα πανηγυρίσουμε πολλές ακόμη νίκες και διακρίσεις στο μέλλον.