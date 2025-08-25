Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα τα λάβουν σήμερα – Ποσά έως 2.728 ευρώ

Σήμερα, το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους.

Πρόκειται για όσους λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επομένως, χωρίς να διευκρινίζεται η ώρα, σήμερα το απόγευμα, πάνω από 47.000 δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους αναδρομικά ποσά, που κυμαίνονται από 768 ευρώ έως και 2.728 ευρώ.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.



Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.