Το «Όγδοο Θαύμα του κόσμου»: Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Αιθιοπία και ο μύθος του Λαλιμπέλα

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μια μονολιθική εκκλησία στην Λαλιμπέλα, στην περιφέρεια της Αμχάρα, στην Αιθιοπία.
Χτισμένος στις αρχές του δέκατου τρίτου αιώνα είναι ο πιο γνωστός και τελευταίος ναός που κατασκευάστηκε από τους έντεκα που υπάρχουν στην περιοχή και αναφέρεται ως Όγδοο Θαύμα του Κόσμου.
Οι διαστάσεις του συγκροτήματος είναι 25 μέτρα έως 25 μέτρα με 30 μέτρα και υπάρχει μια κολυμβήθρα έξω από τον ναό, η οποία βρίσκεται σε μια τεχνητή τάφρο.
Σύμφωνα με την αιθιοπική πολιτιστική ιστορία, ο ναός του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε αφότου είχε δει ο βασιλιάς Ντζέμπρε Μεσκέλ Λαλιμπέλα της δυναστείας των Ζάγκβε ένα όραμα στο οποίο καθοδηγήθηκε για να κατασκευάσει την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και του Θεού και οι δύο έχει αναφερθεί ως αυτοί που του έδωσαν τις οδηγίες για να κατασκευάσει το ναό.
Η Λαλιμπέλα εξακολουθεί να είναι ένας τόπος προσκυνήματος για τα μέλη της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Τιβαχέντο.
Η ίδια η εκκλησία είναι μέρος του καταλόγου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1978.
Η πόλη Λαλιμπέλα είναι πόλη της βόρειας Αιθιοπίας, διάσημη για τις έντεκα μονολιθικές εκκλησίες και τα διάφορα παραδοσιακά κτήρια τα οποία είναι χτισμένα εντός των βράχων της περιοχής, και τα οποία έχουν ανακηρυχθεί ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.
Ως μια από τις ιερότερες πόλεις της Αιθιοπίας, μετά το Αξούμ, είναι το κέντρο του προσκυνήματος για ένα μεγάλο μέρος της χώρας.
Η UNESCO έχει αναγνωρίσει έντεκα εκκλησίες, διαχωρισμένες σε τρείς ομάδες όπως παρακάτω, σε παρένθεση βρίσκονται οι Αμχαρικές ονομασίες.
– Βόρεια ομάδα:
Μπιέτε Μεντχάνε Αλέμ (Biete Medhane Alem) / Σπίτι του Σωτήρα του Κόσμου, το σπίτι του Σταυρού της Λαλιμπέλα και ίσως η μεγαλύτερη μονολιθική εκκλησία στον κόσμο, πιθανώς αντίγραφο της εκκλησίας της Αγίας Μαρίας στο Αξούμ.
Μπιέτε Μαριάμ (Biete Maryam) / ναός Μεγάλης Παναγίας, ίσως η παλαιότερη όλων
Μπιέτε Γολγκοθά Μικαέλ (Biete Golgotha Mikael) / Σπίτι του Γολγοθά Μιχαήλ, όπου περιέχεται ο υποτιθέμενος τάφος του Βασιλιά Λαλιμπέλα
Μπιέτε Μασκάλ (Biete Maskal) / ναός της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού
Μπιέτε Ντεναγκέλ (Biete Denagel) / Σπίτι των Παρθένων.
– Δυτική ομάδα:
Μπιέτε Γκιόργκις (Biete Giyorgis) / ο ναός του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι η πλέον άρτια κατασκευασμένη και καλοδιατηρημένη.
– Ανατολική ομάδα
Μπιέτε Αμανουέλ (Biete Amanuel) / ναός Αγίου Εμμανουήλ
Μπιέτε Κεντούς Μερκορέους (Biete Qeddus Mercoreus) / ναός Αγίου Μερκούριου, το οποίο μπορεί να είναι πρώην φυλακή
Μπιέτε Άμπα Λιμπανός (Biete Abba Libanos) / Σπίτι του επίσκοπου Λιβανού
Μπιέτε Γκαμπριέλ-Ρουφαέλ (Biete Gabriel-Rufael) Σπίτι των αγγέλων Γαβριήλ και Ραφαήλ, πιθανώς ένα πρώην βασιλικό παλάτι
Μπιέτε Λεχέμ (Biete Lehem) / Εβραϊκά Βηθλεέμ, Σπίτι του Ιερού Άρτου.
Οι εκκλησίες είναι επίσης ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα μηχανικής, μια και είναι όλες συνδεδεμένες με φυσική παροχή νερού το οποίο γεμίζει τις κοιλότητες που υπάρχουν δίπλα τους, και ένα αρτεσιανό γεωλογικό σύστημα στην κορυφογραμμή του βουνού όπου βρίσκεται η πόλη.
