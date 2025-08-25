Πάτρα: Χειροπέδες για λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του Ένταλμα Σύλληψης του Τακτικού Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών για παράβαση

της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας,

διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -190- πακέτα λαθραίων τσιγάρων.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Αμαλιάδας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δύο αλλοδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν -5,5- γραμμάρια κάνναβης, ένα χαρτόνι εμποτισμένο με ναρκωτική ουσία LSD

και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα καπνού κάνναβης



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Φιγαλείας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν

-1,2,- γραμμάρια κάνναβης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -7,- γραμμάρια κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης και δύο μεταλλικοί τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης.