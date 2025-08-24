Ελλάδα- Γαλλία: Πού θα δείτε το τελευταίο τεστ της Εθνικής πριν το EuroBasket 2025

Η ώρα για το τελευταίο φιλικό της Εθνικής Ανδρών πριν το EuroBasket 2025 έφτασε, με την γαλανόλευκη να αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο κλειστό του ΟΑΚΑ (24/8, 20:00, ΕΡΤ News).

Μετά τα τελευταία κοψίματα των Όμηρου Νετζήπογλου, Νίκου Χουγκάζ και Νάσου Μπαζίνα, ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να καταλήξει στην τελική δωδεκάδα, καθώς ένας παίκτης από τους 13 της προετοιμασίας δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Κύπρο.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Στο σημερινό παιχνίδι ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του ρόστερ, σε ένα δυνατό τεστ, καθώς παρά το γεγονός ότι η Γαλλία μετρά αρκετές σημαντικές απουσίες, δεν παύει να αποτελεί ένα πολύ δυνατό σύνολο, που θα διεκδικήσει πράγματα στο προσεχές τουρνουά.

Η δωδεκάδα της Γαλλίας: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Ματιέ Στραζέλ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε