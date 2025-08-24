Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Αταλάντη: Κάλυψε τα μάτια του παιδιού για να μην δει τη νεκρή μητέρα του

Στο θάνατο κατέληξε μια 32χρονη μητέρα όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που παραβίασε STOP στην Αταλάντη.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατευθυνόταν στη Σκάλα Αταλάντης για να κάνει έκπληξη στον σύζυγο και το παιδί της, αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει.

Τι αναφέρει ο σύζυγος της 32χρονης

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω», περιγράφει ο σύζυγος της 32χρονης στο MEGA.

Ο ίδιος προσθέτει: «Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε… και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός».

Οι προσπάθειες διάσωσης -Συνελήφθη ο οδηγός

Η 32χρονη, έμπειρη οδηγός μοτοσικλέτας που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας. Καθ’ οδόν όμως δεν τα κατάφερε. Ο σύζυγός της καταγγέλλει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, καθώς καθυστέρησε η άφιξη ασθενοφόρου και αστυνομίας.

Ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις. Η 32χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία και δραστήρια, διατηρώντας μαζί με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.