Σούλι Πατρών: Βρέθηκαν 8 κάλυκες όπλου έξω από το νεκροταφείο

Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστική εξέταση

Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να επέμβουν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα.

Μετά από καταγγελία κατοίκων, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη στο κοιμητήριο στο Σούλι, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν, διάσπαρτους έξω από τον χώρο, οκτώ κάλυκες όπλου.

Το εύρημα προκάλεσε προβληματισμό, καθώς παραμένει άγνωστο υπό ποιες συνθήκες κατέληξαν εκεί οι κάλυκες και σε ποια υπόθεση μπορεί να σχετίζονται. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν τα ευρήματα, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστική εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κάλυκες προέρχονται από παράνομη χρήση όπλου.

