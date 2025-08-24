Πατρών -Πύργου: 6.000 οχήματα ανά κατεύθυνση καθημερινά στην Κάτω Αχαΐα και 3.200 στην περιοχή του Πύργου

Η συνεχής αύξηση της κίνησης στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους δεν είναι απλώς ένας αριθμός.

Οι επιλογές μετακίνησης στρέφονται πλέον σταθερά σε δρόμους που μειώνουν τον χρόνο ταξιδιού και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Η κυκλοφορία το πρώτο επτάμηνο του 2025 στους αυτοκινητόδρομους της χώρας κατέγραψε συνολική αύξηση 4,58% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της οδικής κινητικότητας.

Για παράδειγμα, στην Ολυμπία Οδό, η κυκλοφορία το πρώτο επτάμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 4,04%. Η κινητικότητα διατηρείται αυξημένη και μέσα στον Αύγουστο, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ετήσια άνοδο της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Παράλληλα, σημαντική παραμένει η συνεισφορά των ίδιων των αυτοκινητοδρόμων στην οδική ασφάλεια, μέσα από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο όπως για παράδειγμα το Smart Tunnel Monitoring και την ψηφιακή εμπειρία του Olympia Pass της Ολυμπίας Οδού.

Το ίδιο αίσθημα συνεχίζεται και στο νέο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Πατρών- Πύργου που δόθηκε στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου. Από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις οδικές μετακινήσεις στη Δυτική Πελοπόννησο, ενισχύοντας τόσο την τουριστική ανάπτυξη όσο και την προσβασιμότητα στις ευρύτερες περιοχές. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία, ανέρχεται περίπου σε 6.000 οχήματα ανά κατεύθυνση στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας και περίπου τα 3.200 οχήματα στην περιοχή του Πύργου.