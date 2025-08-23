Γυναικοκτονία στο Βόλο: «Καλά της έκανα»- Τα πρώτα λόγια του 40χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

«Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της 36χρονης γυναίκας του και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο άνδρας συνελήφθη σήμερα, από αστυνομικούς στον Βόλο, οι οποίοι είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος δεν προέβαλε αντίσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε από την πολυκατοικία μετά τις θανάσιμες μαχαιριές στη γυναίκα του. Είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μια προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.

Υπενθυμίζεται ότι σε οικόπεδο εγκαταλελειμμένο και σε απόσταση αναπνοής από την πολυκατοικία σε διαμέρισμα της οποίας παραμένουν σε καθεστώς θρήνου και σοκ τα τέσσερα παιδιά του, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 40χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές αναφορές δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας, στη διάρκεια της νύχτας ότι έβλεπαν ύποπτο άτομο να κινείται γύρω από τον τόπο του εγκλήματος. Οι δυνάμεις στο σημείο όλο το βράδυ ήταν ισχυρότατες, καθώς όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν ότι ο δράστης επιχειρούσε να επιστρέψει στο διαμέρισμά του.

Στο πόδι ήταν και ολόκληρη η γειτονιά, κοντά στην πολυκατοικία , περιμένοντας τις εξελίξεις.

Τελικά, περίπου ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία ο 40χρονος συνελήφθη.

