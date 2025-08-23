Back to Top
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 του Σαββάτου (23/8) σε δάσος στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Το μέτωπο έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι τη δύση του ηλίου πετούσαν 2 αεροσκάφη.

Ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

