Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 του Σαββάτου (23/8) σε δάσος στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Το μέτωπο έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι τη δύση του ηλίου πετούσαν 2 αεροσκάφη.
Ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
