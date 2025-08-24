Μία ημέρα σαν σήμερα: Η «Μαύρη Παρασκευή» της Ηλείας, η φονική φωτιά και ο «στρατηγός άνεμος»

24 Αυγούστου 2007, μια ημέρα που χαράχτηκε με πόνο και αίμα στη συλλογική μνήμη

Το καλοκαίρι του 2007 ήταν ένα καλοκαίρι βγαλμένο από το ζοφερό μέλλον που ζούμε σήμερα ή το ακόμα χειρότερο που θα έρθει «αύριο». Δεν ήταν μόνο η Ηλεία. Απλά η 24η Αυγούστου είναι μια ημερομηνία ορόσημο. Μια μαύρη μέρα. Μια ημέρα που χαράχτηκε με πόνο και αίμα στη συλλογική μνήμη. Μια ημέρα που όλοι ευχόμασταν να μην ξαναζήσουμε αλλά από τότε ζήσαμε ξανά και ξανά και με μαθηματική ακρίβεια θα ζήσουμε ξανά στο άμεσο μέλλον. Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, ξέσπασαν μεγάλες, καταστροφικές, δασικές πυρκαγιές στη Μεσσηνία, την Αρκαδία, την Ηλεία, την Αχαΐα, τη Λακωνία, την Αργολίδα, την Κορινθία, την Εύβοια, τη Φθιώτιδα και βέβαια την Αττική. Συνολικά 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Κάηκαν ολοσχερώς, τουλάχιστον 1.500 σπίτια ενώ περισσότερα από 2.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης έγιναν στάχτη. Χάθηκαν 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και 60.000 ζώα. Το ύψος των καταστροφών αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ. Ως βασική αιτία για εκείνη την εθνική καταστροφή παρουσιάστηκε το γεγονός πως είχε προηγηθεί ένας εξαιρετικά ζεστός (και σε μεγάλο βαθμό άνυδρος) χειμώνας ενώ ακολούθησε ένα ακόμα πιο ζεστό και ξηρό καλοκαίρι. Ο «στρατηγός άνεμος» και τα προειδοποιητικά «καμπανάκια»

Η «βόμβα» πυροδοτήθηκε όταν από τα μέσα Ιουλίου και κυρίως από τις αρχές του Αυγούστου και μετά τα μελτέμια ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένα. Όπως είχε πει και ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης, Βύρων Πολύδωρας, η συμβολή του «στρατηγού ανέμου» στην καταστροφή ήταν καθοριστική. Ακούστηκαν και άλλα, περί «ασύμμετρων απειλών» και «πολέμου που δέχεται η χώρα» αλλά ποτέ δεν παρουσιάστηκε η παραμικρή απόδειξη ακόμα και μέσα στα επίσημα πορίσματα από τις έρευνες της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Το τι θα γινόταν εκείνο το καλοκαίρι, ουσιαστικά το είχε «προαναγγείλει» η μεγάλη φωτιά της Πάρνηθας η οποία είχε ξεκινήσει από τα Δερβενοχώρια και έφτασε μια ανάσα από το Καζίνο και τις κεραίες της Πολεμικής Αεροπορίας. Πριν σβήσει η φωτιά έκαψε περίπου 25.000 στρέμματα παρθένου δάσους. Πολλά από αυτά αναδασώθηκαν αλλά από χθες καίγονται ξανά. Επίσημα η φωτιά ξεκίνησε από πυλώνα της ΔΕΗ. Η οικολογική καταστροφή ήταν τεράστια. Οι επιστήμονες έλεγαν (και επιβεβαιώθηκαν, βέβαια) πως τα χρόνια που θα ακολουθήσουν τα καλοκαίρια θα είναι θερμότερα, οι καύσωνες παρατεταμένοι και οι πλημμύρες τον χειμώνα θα είναι καταστροφικές.

Στις 24 Ιουλίου ήχησε το δεύτερο προειδοποιητικό «καμπανάκι». Η μεγάλη φωτιά της Αχαΐας που ξεκίνησε από το Αίγιο και σκόρπισε τον όλεθρο μέχρι το Διακοπτό και τα Καλάβρυτα. Απολογισμός: Ένας άνδρας και δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης και άλλα τόσα καλλιεργήσιμης γης έγιναν στάχτη, πολλά ζώα κάηκαν ζωντανά, περιουσίες και κόποι μιας ζωής καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τρίτο και τελευταίο «καμπανάκι» ήχησε το πρωί της 16ης Αυγούστου όταν από τη βορειοδυτική πλευρά της Πεντέλης (τη θέση Ράχη, στον Διόνυσο) άρχισε να βγαίνει πυκνός, μαύρος καπνός. Μερικές ώρες αργότερα η Πεντέλη, η Πολιτεία και το Ντράφι βρέθηκαν μέσα σε μια πύρινη κόλαση που έκαιγε δίχως σταματημό δάσος, σπίτια, περιουσίες. Δυο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και πολλοί κάτοικοι των βορείων προαστίων της πρωτεύουσας κατέληξαν στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού. Η φωτιά αυτή σε συνδυασμό με εκείνη στην Πάρνηθα μερικές ημέρες νωρίτερα συνέβαλαν με τρόπο δραματικό στην αλλαγή του κλίματος στην πρωτεύουσα. Όλα αυτά που διαβάσατε, ωστόσο, δεν ήταν τίποτα μπροστά στη μεγάλη καταστροφή που ερχόταν. Η «Μαύρη Παρασκευή» της Ηλείας

Το ημερολόγιο έδειχνε Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007. Το πρωί εκείνης της ημέρας, μια (τότε) 77χρονη γυναίκα, η Σοφία Νικολοπούλου, στο Παλαιοχώρι του Δήμου Ζαχάρως, αποφάσισε να κάνει κόλλυβα για το μνημόσυνο του πατέρα της. Είχε ένα μικρό κουζινάκι, το οποίο ήταν παράλληλα και μικρή αποθήκη, και εκεί άναψε τη συσκευή υγραερίου προκειμένου να αρχίσει να βράζει το σιτάρι. Στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε δίπλα ακριβώς, στο σπίτι της προκειμένου να φάει με την υπόλοιπη οικογένειά της. Αργότερα το δικαστήριο καταλόγισε στην ηλικιωμένη γυναίκα «επιπολαιότητα και αμεριμνησία». Ο ανιψιός της ήταν αυτός που πρώτος είδε καπνούς να βγαίνουν. Τα μέλη της οικογένειας προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά με όσα μέσα είχαν. Η φωτιά, ωστόσο, γρήγορα έκαψε τη μικρή αποθήκη και ανενόχλητη βγήκε έξω. Αρχικά έκαψε μια συκιά, ξερά χόρτα, κάτι εγκαταλελειμμένα κτίσματα μέχρι που τελικά βγήκε στο δρόμο. Ο δυνατός αέρας την έσπρωχνε όλο και πιο γρήγορα. Όταν πέρασε τον δρόμο είχε μπροστά της μόνο άκαυτο δάσος.