Λετονία – Ελλάδα: Επιστροφή Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική μπάσκετ

Η προετοιμασία της Εθνική μπάσκετ μπαίνει στην τελική ευθεία, ενόψει της συμμετοχής της στο προσεχές Eurobasket 2025.

Απόψε, στο άνοιγμα της αυλαίας του ιστορικού τουρνουά Aegean Ακρόπολις, η Ελλάδα υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Λετονία (20:00, ΕΡΤ News), σε ένα ματς στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κάνει την επανεμφάνισή του με τη γαλανόλευκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αγωνιστεί στα πρώτα τέσσερα φιλικά της Εθνικής μπάσκετ, και η παρουσία του στο παρκέ, αναμένεται να “μεταμορφώσει” αισθητά την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, λίγο πριν την εκκίνηση του Eurobasket 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα στα μέχρι στιγμής φιλικά νίκησε 74-60 το Βέλγιο, έχασε με σκορ 76-66 από τη Σερβία και με σκορ 75-58 από το Ισραήλ, ενώ επικράτησε 69-61 του Μαυροβουνίου πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρει απέναντί του ένα άλλο “μεγάλο” όνομα του ΝΒΑ, τον Κρίστπας Πορζίνγκις. Ο 30χρονος πλέον πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ύψους 2,21μ., μετά από μια διετία στους Σέλτικς και ένα πρωτάθλημα με την ομάδα της Βοστώνης το 2024, θα συνεχίσει από τη νέα σεζόν την καριέρα του στους Χοκς. Στον πάγκο της Λετονίας βρίσκεται από το 2021 ο γνωστός μας από την θητεία του στην ΑΕΚ -και όχι μόνο- Λούκα Μπάνκι.

Οι 16 παίκτες που συνεχίζουν με την Εθνική είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.