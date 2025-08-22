Ελλάδα - Ιταλία 76-74: Νίκη γοήτρου για την «γαλανόλευκη» μπροστά σε 10.000 φίλαθλους

Η Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες κόντρα την Ιταλία στο φιλικό παιχνίδι του τουρνουά “Ακρόπολις”, αλλά με κορυφαίο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, έφθασε στη νίκη με 76-74 μπροστά σε 10.000 οπαδούς στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, αλλά τα αδέρφια του, Θανάσης και Κώστας, έβγαλαν πολύ ενέργεια στην άμυνα, με τους Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη και Παπανικολάου να οδηγούν την επίθεση, για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ιταλία.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε ότι μπορεί να βρει λύσεις ακόμη και χωρίς τους ηγέτες της και πήρε μία νίκη ψυχολογίας ενόψει και της έναρξης του Eurobasket.

Το παιχνίδι

Ελλάδα και Ιταλία ξεκίνησαν άστοχα το παιχνίδι, αλλά μετά το πρώτο δίλεπτο του αγώνα, ο Τολιόπουλος έκανε την αρχή για να ακολουθήσει μία… ανταλλαγή τριπόντων στο ΟΑΚΑ. Η Ιταλία ήταν όμως πιο εύστοχη και πήρε προβάδισμα στο ματς, παρά τις καλές άμυνες από Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Σπανούλη βρήκε πάντως λύσεις με πρωταγωνιστή τον Παπανικολάου και μείωσε σε 20-16 με καλάθι του Ζούγρη στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.