Ελλάδα - Λετονία 104-86: «Γαλανόλευκος» θρίαμβος στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά “Ακρόπολις”

Η Εθνική Ελλάδας ήταν εξαιρετική στο πρώτο παιχνίδι με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή της και «διέλυσε» με 104-86 τη Λετονία, σε μία φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη σε γεμάτο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος όσο αγωνίστηκε (25 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες σε 16 λεπτά) και η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με πάνω από 20 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, με τους Λετονούς να μειώνουν στη συνέχεια, χωρίς όμως να “απειλήσουν” ποτέ την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του τουρνουά “Ακρόπολις”.

Το παιχνίδι

Η Ελλάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι μόνη πηγή κινδύνου στην επίθεση και την ομαδική άμυνα να “κλειδώνει” τους Λετονούς στο πρώτο πεντάλεπτο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε από νωρίς διψήφια διαφορά στο σκορ και παρότι οι Λετονοί “ξεκόλλησαν” στη συνέχεια, έκλεισε την πρώτη περίοδο με το υπέρ της 30-17.