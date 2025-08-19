Ξεκίνησε προετοιμασία ο Προμηθέας

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η πρώτη προπόνηση του Προμηθέας Βίκος Cola για την σεζόν 2025-26.

Η μεγάλη πλειοψηφία του ρόστερ έδωσε το παρών, με εξαίρεση φυσικά τους διεθνείς (Μπαζίνα, Καραγιαννίδη, Μακ Κάλουμ), οι οποίοι θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες, καθώς και τον Κουρουπάκη, που θα είναι διαθέσιμος στα τέλη της εβδομάδας.

Στην προπόνηση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ομάδας, κ. Χρήστος Μήλας, ο οποίος μίλησε στους παίκτες, τους καλωσόρισε στον σύλλογο και τους ευχήθηκε μια όμορφη σεζόν, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.

Εν συνεχεία, ο General Manager των Πατρινών, κ. Τέλης Ζουναρτσίδης έκανε και αυτός το δικό του καλωσόρισμα στους νέους παίκτες της ομάδας.

Τελευταίος πήρε τον λόγο ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Λιμνιάτης, ο οποίος καλωσόρισε και αυτός με τη σειρά του τους παίκτες και ανέφερε μεταξύ άλλων: “Εύχομαι σε όλους να έχετε μια καλή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς. Το πιο σημαντικό για μένα πέραν των αγωνιστικών σας επιδόσεων είναι ο χαρακτήρας. Θέλω να βλέπω στην ομάδα αθλητές, οι οποίοι βάζουν το “εγώ” τους κάτω από την ομάδα, σέβονται τους συμπαίκτες τους και το προπονητικό σταφ και ακολουθούν με πίστη το πλάνο. Δεν θέλω “ήρωες”, αλλά παίκτες που θα ακολουθούν αυτό το τρίπτυχο. Το πόσο καλά θα πάει η ομάδα θα αρχίσει να φαίνεται από την πρώτη προπόνηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε ξαφνικά να πατήσουμε ένα κουμπί και να αποφασίσουμε πότε θα παίξουμε μπάσκετ, πρέπει από την πρώτη μέρα να δουλεύουμε σκληρά και να χτίσουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας μια απαιτητική σεζόν και πολύ δυνατούς αντιπάλους”.

Μετά τις εισαγωγικές ομιλίες, οι παίκτες μπήκαν στο παρκέ του Promitheas Park Park, βάζοντας… μπρος τις μηχανές, εν όψει της πολύ ενδιαφέρουσας σεζόν που ακολουθεί.