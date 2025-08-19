«Πέταξε» στα 6.02μ για την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League

Ένα ακόμα “σόου” στο επί κοντώ! Μπροστά σε αρκετούς υποστηρικτές του που βρέθηκαν στη Λωζάνη και κρατούσαν ελληνικές σημαίες, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν είχε τον ανταγωνισμό του Μόντο Ντουπλάντις και κατέκτησε εύκολα την πρωτιά στον 13ο σταθμός των αγώνων τη σειράς Diamond League, με άλμα στα 6,02μ.

O Εμμανουήλ Καραλής απέδειξε και στο Diamond League της Λωζάνης ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση ενόψει παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, επιβεβαιώνοντας ότι τα άλματα πάνω από τα 6 μέτρα αποτελούν πλέον μια… συνήθεια για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη του επί κοντώ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν αγωνίστηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής βρήκε την ευκαιρία να πάρει την πρωτιά, με άλμα στα 6,02μ.. Έτσι, πέτυχε το 11ο άλμα της καριέρας του σε αγώνα, πάνω από το φράγμα των 6 μέτρων. Ο αγώνας ήταν City Event κι έτσι έγινε στο κέντρο της πόλης και όχι στο στάδιο, με την βροχή να βάζει “εμπόδια” στους αθλητές.

Αφήνοντας τους αντιπάλους του να ξεκινήσουν από το 5.42 μ. ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε το 5.62μ. και έκανε την πρώτη του προσπάθεια 5.72μ., περνώντας το συγκεκριμένο ύψος με χαρακτηριστική άνεση και στην πρώτη του προσπάθεια.