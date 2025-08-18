Back to Top
Πρώτη με χαμόγελα και ενθουσιασμό για τον Γλαύκο / Έσπερο Πάτρας- ΦΩΤΟ

Με θετική ενέργεια, χαμόγελα και έντονο ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Ένωσης η πρώτη προπόνηση της ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Πάτρας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο 2025-26 στην National League 1.

Αθλητές και το τεχνικό επιτελείο έδωσαν το παρών με διάθεση και όρεξη για πολλή δουλειά, δείχνοντας από νωρίς τη δίψα τους για πρόοδο και επιτυχίες.

Ο κόουτς Κώστας Ρουμελιώτης τόνισε τη σημασία της ομαδικότητας και της συνέπειας, προκειμένου η φετινή σεζόν να είναι γεμάτη όμορφες στιγμές, σκληρή προσπάθεια και επιτυχίες.

Με το… καλημέρα στη σεζόν η γεύση που αποκόμισαν όλοι είναι ότι κάτι πολύ όμορφο ξεκινά!

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ National League 1

