Πρώτη με χαμόγελα και ενθουσιασμό για τον Γλαύκο / Έσπερο Πάτρας- ΦΩΤΟ

Στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Ένωση
Με θετική ενέργεια, χαμόγελα και έντονο ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Ένωσης η πρώτη προπόνηση της ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Πάτρας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο 2025-26 στην National League 1.
Αθλητές και το τεχνικό επιτελείο έδωσαν το παρών με διάθεση και όρεξη για πολλή δουλειά, δείχνοντας από νωρίς τη δίψα τους για πρόοδο και επιτυχίες.
Ο κόουτς Κώστας Ρουμελιώτης τόνισε τη σημασία της ομαδικότητας και της συνέπειας, προκειμένου η φετινή σεζόν να είναι γεμάτη όμορφες στιγμές, σκληρή προσπάθεια και επιτυχίες.
Με το… καλημέρα στη σεζόν η γεύση που αποκόμισαν όλοι είναι ότι κάτι πολύ όμορφο ξεκινά!
