Πάτρα: Την Τρίτη το στερνό αντίο στον Γιάννη Κουτρουμπάνο

«Έφυγε» μόλις στα 24 του…
Η ώρα για το πιο τραγικό καθήκον, έφτασε για την οικογένεια και τους φίλους του Γιάννη Κουτρουμπάνου.
Το απόγευμα της Τρίτης, 19/8 στις 5μ.μ. στον ιερό ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Δημοτικό κοιμητήριο της Πάτρας θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα γίνει η ταφή του άτυχου νέου, που σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κέρκυρα, σε τροχαίο δυστύχημα.
Ο δύστυχος 24χρονος ήταν γιος του γνωστού προπονητή στίβου Σάκη Κουτρουμπάνου, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε προπονητής της Παναχαϊκής και πρώην τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
Η οικογένεια, ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην Πάτρα, θρηνεί την απώλειά του, με τον εκλιπόντα να αφήνει πίσω του τον πατέρα του, τη μητέρα του και δύο αδελφές.
Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στην αθλητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, που εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 5μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟ
ΕΤΩΝ 24
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΤΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
