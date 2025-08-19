Η Πάτρα των σπουδαίων μαραθωνοδρόμων μπήκε στο χάρτη των μεγάλων δρομικών γεγονότων

Στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί από τον Κούρο Πατρών ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας 21.100μ. αφιερωμένος στον Φάνη Τσιμιγκάτο».

Η Πάτρα των μεγάλων μαραθωνοδρόμων μπαίνει στο χάρτη των μεγάλων δρομικών γεγονότων, με έναν αγώνα - γιορτή για το δρομικό κίνημα της χώρας.

Ο Δήμος Πατρέων Πατρέων έχει ξεκινήσει από το 2016 τις αθλητικές εκδηλώσεις τιμής για τον Φάνη Τσιμιγκάτο και φέτος, μετά και από τα χρόνια της πανδημίας, επανέρχεται με τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», που πλέον είναι θεσμός και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η Πάτρα είναι αθλητική πόλη, με τους παλιούς να δίνουν το παράδειγμα στη νέα γενιά. Ένα μεγάλο μπράβο, αξίζει σε όσους βάζουν τις δυνάμεις τους για την διοργάνωση αυτή. Ανοίγει ένας ωραίος δρόμος!

Ένα μικρό ιστορικό για την εξάπλωση του στίβου της Αχαΐας μεταπολεμικά:

1940-1949

Νέα περίοδος ακμής για τον πατραϊκό στίβο. Η διοργάνωση των πανελληνίων πρωταθλημάτων αποκαθίσταται και η Παναχαϊκή αναδεικνύει νέους μεγάλους αθλητές.

1950-1959

Λάμπει το άστρο του Λουκά Αδαμόπουλου, του πρώτου πατρινού που ξεχωρίζει διεθνώς, αγωνιζόμενος στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ελσίνκι. Σπουδαία φουρνιά από την Παναχαϊκή, με Παπαγιαννόπουλο, Ζαχαράτο, Παπασπύρου, Παπαχριστόπουλο κ.ά, προπονητής τους ο Βασίλης Λάβδας. Η Ειρήνη Πετράτου γίνεται το 1959 η πρώτη αθλήτρια της Πάτρας που κατακτάει μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.

1960-1969

Ιδρύεται η Ολυμπιάδα, νέα εποχή για τον κλασικό αθλητισμό της περιοχής. Ξεχωρίζει ένας από τους μεγαλύτερους δρομείς όλων των εποχών, ο Χαρίλαος Λίτσας, με σωρεία κατάκτησης μεταλλίων.

1970-1979

Σε άνθηση ο στίβος, όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και στο Αίγιο όπου η ΕΦΑ χάρη στον Γιάννη Χρυσανθόπουλο αναδεικνύει μια μεγάλη φουρνιά αθλητών (Γαρδικιώτη, Βαγενάς κ.ά.). Κάθε αγώνας των μαραθωνοδρόμων Φάνη Τσιμιγκάτου και Νίκου Αργυρόπουλου γίνεται ολοσέλιδος στον αθηναϊκό Τύπο.

1980-1989

Διαρκής η εξάπλωση του κλασικού αθλητισμού, καλλιεργείται και από ΕΑΠ, Εσπερο και Πάτραι (μεγάλη μορφή ο αδικοχαμένος Παπαγεωργίου). Το ξεκίνημα της λειτουργίας του Εθνικού Σταδίου δίνει ώθηση. Ξεπηδούν οι μορφές τριών τεράστιων αθλητών, της Μαρίας Πολύζου, του Σπύρου Ανδριόπουλου και του Γιώργου Παναγιωτόπουλου.

1990-1999

Περίοδος ακμής για τον Ελληνικό αθλητισμό και τον στίβο. Περίπου 350 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα είναι ο απολογισμός από τη δράση σωματείων και αθλητών της Αχαΐας στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Η δεκαετία με την μαζικότερη εκπροσώπηση σε αγώνες και εξ’ αυτού με πολλές μεγάλες επιτυχίες. Το 1999 η Πάτρα αποκτά δημοτικό κλειστό γυμναστήριο στίβου, στις παλιές αποθήκες του Λαδόπουλου.

2000-2009

Τα σωματεία στην Πάτρα έχουν γίνει δέκα, η πόλη αποκτά σύγχρονο στάδιο, αλλά και προπονητήριο στίβου, ανοικτό μετά το κλειστό. Τα «Τοφάλεια» γίνονται θεσμός.

Στα χρόνια αυτά η Πάτρα ανέδειξε τεράστιους αθλητές. Ο πρώτος μεγάλος δρομέας, που μάλιστα συμμετείχε αι σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ήταν ο Λουκάς Αδαμόπουλος με το ωραίο στιλ, έτρεχε σαν ελάφι.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ?‍♂️

Η νύχτα φωτίζεται ξανά στις 11 Οκτωβρίου 2025! ?

Στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» η καρδιά χτυπάει σε ρυθμούς 21,097 km, 5 km και 1 km για τους μικρούς μας ήρωες & ΑμεΑ. ?

✅ Επίσημα μετρημένες διαδρομές – αναγνωρισμένες επιδόσεις από ΣΕΓΑΣ

✅ Βασικό, Ενισχυμένο (τεχνικό μπλουζάκι) & Πλήρες πακέτο (δώρα χορηγών)

✅ Start/Finish: Νότιο Πάρκο (Κολυμβητήριο ΝΟΠ)

? Δήλωσε συμμετοχή τώρα: https://raceid.com/el/races/13932/about

? Μοιράσου το μήνυμα, κάνε tag τους συναθλητές σου και ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό νυχτερινό ταξίδι!