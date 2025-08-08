Προσάραξη φέρι μποτ: Ελεύθερος με όρους ο καπετάνιος μετά την απολογία του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ, το οποίο προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Σύμφωνα με το evima, στον καπετάνιο επιβλήθηκε η υποχρέωση παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο καπετάνιος ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.