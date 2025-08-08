Εγκρίθηκε η πρόταση Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της Γάζας

Τον ολοκληρωτικό στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας, ενέκρινε την Πέμπτη το κυβερνητικό συμβούλιου του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αν και όλος ο κόσμος ζητά τον τερματισμό του πολέμου, αυτός φαίνεται πως πλέον μπαίνει σε νέα –φρικτή- φάση.

Το σχέδιο που προτάθηκε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ περιλαμβάνει πέρα από τον έλεγχο της Γάζας αλλά και την μετεγκατάσταση περίπου 1 εκατ. κατοίκων στο νότιο τμήμα του θύλακα

«Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του του Fox News Channel όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει ολόκληρη την παράκτια περιοχή.

«Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», ξεκαθάρισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Η έγκριση του σχεδίου ολοκλήρωσε συνεδρίαση διάρκειας δέκα και πλέον ωρών, που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ θέλει να παραδώσει την περιοχή σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνούσαν χωρίς να διευκρινίζει ποιες είναι αυτές οι αραβικές χώρες.

Ο ισραηλινός στρατός θα προετοιμαστεί να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο X, επικαλούμενος δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού. Ο ίδιος επικαλέστηκε επίσης έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που δήλωσε ότι θα διεξαχθεί χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ κατέχει ήδη το 75% της Γάζας και φαίνεται πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει να ελέγξει και το υπόλοιπο 25%.

Σε αυτές τις περιοχές που μέχρι στιγμής δεν είναι υπό τον έλεγχο του στρατού, το Ισραήλ θεωρεί ότι κρατούνται οι όμηροι που απήχθησαν την ημέρα που η Χαμάς επιτέθηκε σε αμάχους, στο μουσικό φεστιβάλ, στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023: το έναυσμα που ξεκίνησε (ξανά) τον πόλεμο ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα.

Το Ισραήλ θα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης, αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου υποστήριξε μια λίστα 5 σημείων που θα απαιτήσει το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει:

Ο αφοπλισμός της Χαμάς

Η επιστροφή και των 50 εναπομεινάντων ομήρων, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

Ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ύπαρξη μιας εναλλακτικής πολιτικής κυβέρνησης που δεν θα είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Νετανιάχου ανέφερε ότι δεν έχει πρόθεση να «διαιωνίσει την παρουσία της Χαμάς», αλλά να «την νικήσει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η παρούσα μέθοδος δεν έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και δεν πρόκειται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο».

Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν ότι οποιοδήποτε ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο ενδέχεται να μην συνεδριάσει πριν από την Κυριακή.

Πορείες και αντιδράσεις για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός εκτεταμένου πολέμου, απαιτώντας τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής εκστρατείας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με τα πρόσωπα ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και εξέφρασαν τη βαθιά τους απογοήτευση για τον χειρισμό της κρίσης από την κυβέρνηση.