Χαμάς: Το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Γάζας ισοδυναμεί με «πραξικόπημα»

Η Χαμάς καταδίκασε σήμερα (07/08/2025) τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να θέσει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας υπό στρατιωτικό έλεγχο.

Το παλαιστινιακό κίνημα χαρακτήρισε τα σχέδια του Μπενιαμίν Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Γάζας με στόχο την παράδοσή της σε αραβικές δυνάμεις ως «πραξικόπημα» και τα απέδωσε στην επιδίωξη στρατιωτικής επέκτασης, την ίδια στιγμή που διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.