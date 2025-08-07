ΠΟΥ για Γάζα: 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών με οξύ υποσιτισμό

Την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου σχεδιάζει να βάλει σε εφαρμογή τα φριχτά πλάνα της για πλήρη κατάληψη της Γάζας “με οποιοδήποτε τίμημα”, εν μέσω διεθνούς κατακραυγής, κάποιοι τολμούν να κάνουν λόγο για “κατασκευασμένες εικόνες” και “υπερβολές” σε σχέση με τον λιμό στον θύλακα.

Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με επίσημη δήλωσή του, έρχεται να επιβεβαιώσει την σκληρή αλήθεια.

“Τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ”, δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Γενεύη. Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων 64 ενηλίκων και 35 παιδιών, μεταξύ αυτών 29 είναι κάτω των 5 ετών, από την αρχή του έτους έως τις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. “Ο συνολικός όγκος των διατροφικών προμηθειών παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση” προσθέτει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Περίπου 2.500 από αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους άμεσα από οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

“Σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην πόλη της Γάζας, ο οξύς υποσιτισμός έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, επηρεάζοντας πάνω από το 16,5% των παιδιών. Περίπου 320.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό – πολλά από αυτά χωρίς καθόλου πρόσβαση σε βοήθεια”, παρατηρεί ακόμη η Unicef.

Μεταξύ των παιδιών ηλικίας μεταξύ των έξι μηνών και των πέντε ετών ο οξύς υποσιτισμός τριπλασιάστηκε από τον Ιούνιο, κάτι που σημαίνει ότι η πόλη της Γάζας είναι η περιοχή που πλήττεται περισσότερο. Στη Χαν Γιούνις και στο κεντρικό τμήμα, τα ποσοστά διπλασιάστηκαν μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Οι αριθμοί αυτοί είναι “πιθανόν υποτιμημένοι”, με δεδομένους τους “περιορισμούς της πρόσβασης” και την έλλειψη ασφάλειας, που δεν επιτρέπουν σε πολλές οικογένειες να πάνε “σε εγκαταστάσεις υγείας”, είχε επισημάνει νωρίτερα ο ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου, πάνω από 5.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών θεραπεύτηκαν για υποσιτισμό, από τα οποία το 18% παρουσίαζε την πιο απειλητική μορφή του, τον ακραίο οξύ υποσιτισμό (ΑΟΥ).

Τον Ιούνιο είχαν προσφερθεί φροντίδες σε 6.500 παιδιά για υποσιτισμό. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό από το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Πάνω από το 40% των εγκύων και των θηλαζουσών πάσχει από ακραίο υποσιτισμό, σύμφωνα με δεδομένα της οργάνωσης Global Nutrition Clusters που επικαλείται ο ΠΟΥ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και πριν τον πόλεμο που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 60.000 Παλαιστίνιους και έχει εκτοπίσει σχεδόν όλο τον πληθυσμό των 2,2 εκατομμυρίων από τις εστίες του, το το Ισραήλ είχε αποκλείσει τον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα και δύο από τα τρία χερσαία περάσματα της Γάζας. Περίπου το 80% του πληθυσμού εξαρτιόταν από βοήθεια του ΟΗΕ και διεθνών ΜΚΟ.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα διακόψει την παροχή των απαραίτητων για την ανθρώπινη επιβίωση, όπως τροφή, νερό, φάρμακα, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ανθρωπιστικές νηοπομπές που επιτρέπονται καθυστερούν ή εμποδίζονται. Καταγγελίες για δολοφονίες Παλαιστινίων που περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, πληθαίνουν. Οι δολοφονίες φέρονται να γίνονται από ισραηλινούς στρατιώτες είτε από πρόσωπα που συνεργάζονται με το αμερικανικής υποστήριξης Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF).

